Miercuri, 9 martie 2022, a fost semnat contractul de achiziție a 10 autobuze electrice de transport în comun. Autobuzele (marca EURO BUS DIAMOND) au o capacitate totală de pasageri 57 (+1), cu un număr de locuri pe scaune de 17.

Autovehiculele electrice sunt dotate cu sisteme GPS de localizare și monitorizare, precum și cu panouri de informare, în timp real, pentru călători. Obiectivul principal al acestui proiect, care are o valoare de peste 4 milioane de euro, este diminuarea gradului de emisii de gaze cu efect de seră, prin introducerea tehnologiilor ecologice de transport public pentru călători.

”Începând de astăzi intrăm în linie dreaptă cu introducerea autobuzelor electrice pe liniile de transport în comun. Dacă nu ar fi existat contestații la licitație am fi semnat acest contract în urmă cu mai bine de cinci luni. Am întârziat dar e mai bine acum decât niciodată. Am promis că aducem autobuze electrice și așa am făcut! Câștigătorul licitației este un producător de talie mondială, foarte apreciat, care produce aceste autobuze în totalitate în România. Autobuzele ce urmează a ne fi livrate sunt de ultimă generație, având dotări moderne. Automat, va crește semnificativ gradul de confort al călătorilor, inclusiv siguranța acestora”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

În baza prevederilor contractuale, în cel mult șapte luni la Bârlad va veni primul autobuz, care va fi supus unor testări în trafic. Dacă va corespunde cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, în maximum alte șapte luni vor fi livrate și celelalte nouă autobuze electrice.

