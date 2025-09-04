Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a fost extinsă rețeaua spitalelor care pot trata pacienții cu accident vascular cerebral.

Patru centre medicale au fost adăugate în rețeaua de unități care vor face acest lucru. Institutul Național de Neurologie și Bolii Neurovasculare din București, Spitalele Clinice de Urgență din Constanța, Craiova și Miercurea-Ciuc.

Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit, a scris ministrul pe Facebook.

Ministerul Sănătății susține financiar aceste intervenții prin programul Acțiunii Prioritare, AVC, care are alocat anul acesta un buget de aproape 52 milioane de lei.