Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, in cateva saptamani, va fi realizat proiectul Hotararii de Guvern care va introduce o taxa pe ambalaje, al carei scop este cresterea gradului de reciclare a acestora.

Potrivit proiectului, consumatorul final va plati 50 de bani pentru fiecare ambalaj din plastic, aluminiu sau sticla cu capacitatea de pana la 3 litri, exceptie facand ambalajele lactatelor. Banii urmeaza sa fie recuperati in urma reciclarii deseurilor la automate amplasate special.

„Este un proiect de Hotarare de Guvern care a fost in consultare publica, astazi (luni – n.r.) am avut trei sau patru ore de discutii cu principalii factori care sunt implicati si vor fi implicati in procedura de colectare si de garantare, de functionare a sistemului, care este unul destul de complex. Am vazut o vointa de implicare din partea producatorilor de bauturi alcoolice, bere si alte bauturi si din partea producatorilor de sucuri. Maine o sa am o intalnire cu mari retaileri, pentru ca sistemul va functiona doar in cazul in care toata lumea vine si sustine sistemul. Producatorul trebuie sa plateasca garantia catre cel care administreaza sistemul, retailerul trebuie sa fie de acord, sa lase organismul acela intermediar sa faca investitii pentru a asigura colectarea. Pe de alta parte, trebuie sa asiguram colectarea si in sate. In cel mai scurt timp posibil, probabil in cateva saptamani, vom avea Hotararea de Guvern gandita. Asa cum este acum gandit sistemul, in pretul fiecarui produs va fi inclusa garantia de 50 de bani care va fi platita de consumator”, a afirmat ministrul Mediului, luni seara.

Ministrul a explicat ca garantia platita va fi recuperata de clientul final prin introducerea recipientului de plastic, sticla si aluminiu in automatele speciale.

In afara de produsele lactate, vor putea fi recuperate prin acest sistem toate produsele care sunt imbuteliate in ambalaje din plastic, aluminiu sau sticla, cu capacitatea de pana la 3 litri.

„A trecut de consultarea publica, in momentul de fata incorporam observatiile in proiectul de HG, pana in primavara va fi lansat proiectul astfel incat sa se faca investitiile pana in 2022, investitiile in aceste automate, in logistica care colecteaza apoi din fiecare catun, din fiecare sat, din fiecare comuna ambalajele returnate si ajung practic la reciclat”, a mai explicat ministrul.

Sursa: Realitatea Financiara