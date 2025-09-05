Salvamont Poiana Brașov a anunțat, joi seară, că luna august a înregistrat cel mai mare număr de accidentări pe traseele montane, peste 30 de persoane având nevoie de sprijinul salvatorilor. Statisticile arată că principalele cauze sunt lipsa echipamentului adecvat și neglijarea regulilor de siguranță. Mulți turiști pornesc pe munte nepregătiți, ceea ce le crește considerabil riscul de rănire.

”Luna august este luna în care, la nivel național, se înregistrează cele mai multe solicitări. Dominată de perioada vacanțelor și a concediilor, această lună a adus un număr mare de persoane în zona montană. Orașul Brașov și Stațiunea Poiana Brașov nu au făcut excepție, fiind o destinație aleasă de mulți turiști și practicanți ai activităților cu specific montan.

Din păcate, acest context a atras cu sine și cel mai mare număr de evenimente din sezonul cald, Serviciul Public Local Salvamont Brașov fiind solicitat să intervină în 29 de cazuri, totalizând 32 de persoane care s-au accidentat sau care au necesitat evacuare din mediul montan.

16 dintre persoanele care au suferit accidentări au fost predate echipajelor medicale SAJ/SMURD, în vederea transportului către unitățile spitalicești, pentru investigații suplimentare de specialitate.

Principala cauză care a dus la accidentarea turiștilor dornici de drumeții a fost reprezentată de lipsa unui echipament adecvat, în special a unor încălțări dedicate, care să le asigure aderența necesară.”

Sursa: Realitatea de Brasov