Într-o partidă desfășurată în Sala Sporturilor din Brașov, U-BT Cluj-Napoca a cucerit pentru a cincea oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75.

Clujenii au controlat partida din finalul primului sfert și au avut emoții doar pe final când ilfovenii au strâns diferența pe tabelă. Pe sferturi scorul a fost 20-19, 29-20, 14-18, 17-18.

Principalii marcatori ai meciului au fost Russell 21 puncte, Molinar 18, Richard 17, Woodbury 11, pentru U BT Cluj, respectiv Skinner 15, Anim 14, Caffey 8, pentru CSO Voluntari.

MVP-ul SuperCupei a fost desemnat Patrick Richard, căpitanul lui U-BT Cluj.

U-BT Cluj a mai cucerit Supercupa în 2016, 2018, 2021 şi 2022, iar trofeul din 2025 este al 18-lea în total din palmaresul echipei antrenate de Mihai Silvăşan. Înainte de această partidă, în Sala Sporturilor din Brașov s-a disputat și Supercupa României la baschet 3 la 3, câştigătoarele find Agronomia Bucureşti, la feminin, respectiv Ştiinţa Bucureşti, la masculin.