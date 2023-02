În ultimul timp mass media (susținută sau nu de specialiști) recomandă consumul regulat de vin roșu, în doze acceptabile, datorită proprietăților sale. Nimeni nu contestă faptul că vinul roșu conține antioxidanți și alți nutrienți benefici organismului, dar oare se merită respectarea acestei reguli controversate?



Vinul roșu conține polifenoli, antioxidanți și flavonoide. În el găsim cel mai puternic antioxidant resveratrolul. Prin comparație, acest antioxidant întrece de 5 ori betacarotenul, de 50 de ori vitamina E și de 20 de ori vitamina C. Datorită nutrienților din sâmbure și pielița strugurilor, vinul roșu are următoarele proprietăți:

Previne apariția cancerului și inhibă dezvoltarea celulelor tumorale –anticancerigen; Subțiează sângele, împiedicând formarea cheagurilor de sânge, astfel reduce riscul de infarct miocardic; Luptă cu radicalii liberi, încetinind procesul de înbătrânire, conferă elasticitate și strălucire pielii; Îmbunătățește memoria și crește rezistența la stres; Echilibrează tensiunea arterială.

Dezavantajele consumului de vin roșu:

Cel mai mare dezavantaj – poate crea dependență. Iar cele mai expuse acestui pericol sunt, cu regret, femeiile, spun specialiștii. Ele sunt și pacienții care se tratează cel mai greu de alcoolism, dacă se tratează. Dă dureri de cap. Conține tanin, o substanță care provoacă migrene. În plus, procentul de alcool care variază de la 10% la 15% nu este de neglijat. Caloriile pe care le conține alcoolul acționează asupra siluetei tale. Chiar dacă ții un regim alimentar corect, dar consumi câte un pahar de vin pe zi, vei avea surpriza rezultatelor nule.

Nemaivorbind de efectele negative în cazul dependenței de vin. De aceea eu consider că regula ”paharului de vin” care ajută digestia și oferă beneficii arganismului, nu este valabilă, ne asumăm prea mari riscuri. Mai degrabă ași spune ”Să ciocnim paharul”, atunci când este cazul, adică la evenimente, sărbători, petreceri etc. În rest, poți obține resveratrolul din fructe și legume de culoare indigo-vișinie sau neagră: struguri negri, ceapa roșie, fasolea neagră, dude negre, afine, coacăze negre, mure negre, fragi, alune etc. Flavonoidele le găsești cu ușurință în multe fructe și legume, semințe, nuci, cereale și în unele plante medicinale.