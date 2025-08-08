Procurorii DNA destructurează mafia gunoaielor, într-un dosar de corupție cu acuzații grave. Totul în interesul unor acționari din mafia gunoaielor pentru procente importante din companie și sume uriașe de bani. Mai multe persoane au ajuns până la această oră la audieri, printre care și Bogdan Admini, vicepreședintele companiei Romprest, ce a refuzat să răspundă întrebărilor presei și a avut un comportament agresiv față de jurnaliștii Realitatea PLUS.

Procurorii DNA instrumentează un dosar penal de amploare ce îi are în prim-plan pe reprezentanții mafiei gunoaielor din compania Romprest. Anchetatorii cercetează fapte penale extrem de grave într-un dosar de corupție.

Conform unor surse, s-ar fi încercat acapararea procentelor din companie deținute de către stat. În fața procurorilor a ajuns la audieri inclusiv vicepreședintele Romprest, Bogdan Adimi. În centrul schemei infracționale, s-ar afla acesta împreună cu alți membrii, potrivit anchetatorilor.

Bogdan Admini și-a schimbat numele în Bogdan Curcan ca să scape de problemele cu legea.

Până în aceste momente au fost audiați inclusiv mai mulți directori din instituții cheie ale statului respectiv, CNAB și Ministerul Transporturilor.

Procurorii mai investighează un dosar, legat de salubritatea din Sectorul 1, cu un prejudiciu uriaș, de peste 200 de milioane de euro. Faptele au fost constatate inclusiv de Curtea de Conturi, iar apoi DNA și DIICOT au început mai multe anchete. Concret, compania ar fi încasat în mod ilicit sume importante de bani prin majorarea artificiala a tarifului.

Potrivit presei, în centrul investigației se află mai multe persoane din apropierea fostului general Florian Coldea. Bogdan Adimi și Andrei Dracea, ar fi doar doi dintre cei care sunt suspectați că au făcut artificii juridice complexe pentru a masca ilegalitatea tranzacțiilor și au subestimat intenționat valoarea acțiunilor pentru a favoriza anumite părți, scriu jurnaliștii.

Omul lui Andrei Dracea din consiliul de administrație al Romprest, Dan Tocaci, a fost și el înregistrat în timp ce spunea omului de afaceri Cătălin Hideg cum se acționează cu sprijinul lui Dumitru Dumbravă și Florian Coldea.

”Bă, eu am o problemă, că dacă Doamne ferește explodează ce vrei tu să faci, eu rămân pe drumuri. Copilul meu rămâne pe drumuri. Că dacă ajunge asta pe mâna lu Alexandreasca și face legătura cu Romprestul că așa îi trebuie, pe mine….eu rămân pe drumuri. Mă dau ăia afară”, a declarat Dan Tocaci.