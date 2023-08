Aproape un sfert dintre victimele catastrofei din Crevedia sunt transferate în străinătate, pentru că România nu are suficiente paturi pentru Marii Arși. 12 pacienți sunt în grija medicilor din 5 țări, iar alții în stare extrem de gravă sunt îngrijiți în Capitală. Doi dintre aceștia nu puteau fi transportați cu avionul, iar șansele lor de a rămâne în viață sunt minime, spun medicii. 43 dintre victime sunt pompieri și jandarmi. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Din cele 58 de persoane lovite de catastrofă, două au murit. Aproape un sfert dintre victime sunt într-o stare extrem de gravă, cu arsuri grave, însă alți doi pacienți nu pot fi transferați din cauza rănilor cumplite.

La câteva ore după tragedie, 4 pacienți au fost transferați în Belgia și Italia. Alți 8 au fost transferați a doua zi în Germania, Austria și Norvegia. În avioanele armatei au fost și rudele răniților care le vor fi alături în străinătate. România are doar 30 de paturi de Arși și Mari Arși.

Europa și-a dat acceptul pentru îngrijirea acestora, iar cu avioanele armatei 12 pacienți grav răniți sunt tratați în străinătate. Ministrul Sănătății anunță că pe lângă cei 4 transferați în Belgia și Italia, alte trei țări europene au primit alte 8 persoane grav rănite cu arsuri.

„Unul dintre pacienții transferați la Milano este în stare critică. Un pacient de 68 de ani. Au fost transferați alți 6 pacienți de la Floreasca si 2 pacienti de la Bagdasar. Destinația acestora va fi in Austria, in Germania si unul dintre ei in Norvegia”, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila.

În continuare, în alte 5 spitale din țară sunt tratați ceilalți răniți. Într-o singură oră, oameni din toată țara s-au strâns la centrele de transfuzii să asigure sânge pentru pacienți.

Întrebat câte paturi de Mari Arşi sunt în plus, în prezent, faţă de momentul tragediei de la Colectiv, Rafila a precizat că niciodată numărul paturilor nu este suficient, atunci când are loc o catastrofă.

39 de pompieri, doi polițiști și doi jandarmi sunt salvatorii care au fugit din flăcările iadului cu ultimele puteri după explozia puternică.

O cască de pompier care a rămas în urmă a fost găsită topită. Echipamentul este conceput să reziste la temperaturi de 1.000 de grade Celsius.