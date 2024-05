Patrioți AUR – candidați, susținători și membri de partid – s-a adunat, marți, la Palatul Culturii, din Iași, de unde s-a pornit spre Piața Unirii, „într-un un miting pentru afirmarea valorilor naționale”, după cum au anunțat liderii partidului.

Participanții la marș au scandat: „Nu vrem să fim conduși de hoți”, „Basarabia e România”, „România n-a avut graniță la Prut”.

„Suntem într-un miting pentru afirmarea valorilor naționale. Dacă nu suntem lăsați să facem campanie electorală, nu primim autorizații, noi știm să facem auzită vocea AUR, vocea poporului. Știm să ne manifestăm în stradă. Am știu să arătăm și în Parlament ce putem.

Forța noastră este forța poporului!

La Iași, nu am primit autorizație pentru a face campanie așa cum am făcut în toată țara până acum, cu rememorarea unor episoade din istoria glorioasă a poporului nostru și cu discursurile candidaților la alegerile locale și europarlamentare, dar am vorbit la statuia lui Ștefan cel Mare.

Suntem în marș de la Palatul Culturii către Piața Unirii. Nu facem să spunem decât ceea ce toți românii așteaptă. Există o forță politică de natură să poată să oprească deconstrucția României, acest drum pe care ne-au așezat de 34 de ani acești ticăloși care de la „partidul comasat” PSD-PNL, fostul FSN, cu multiple fațete.

Tot mai mulți români merg după noi și suntem convinși că vom învinge în alegerile din acest an, în ciuda tuturor barierelor pe care le-au ridicat, în ciuda tuturor greutăților pe care ni le-au făcut, în ciuda comasărilor alegerilor, în ciuda mizerilor ilegale, ilegitime, neconstituționale, pe care continuă să le facă.

Mergem mai departe în marșul nostru pentru trezirea tuturor din această letargie, din această lipsă de speranță, din această stare de lehamite în care ne-au băgat politrucii care s-au strecurat în funcțiile publice până astăzi. AUR este capabil să schimbe aceste lucruri. AUR este capabil să îi înlăture de la putere, cu ajutorul poporului.

Toți adversarii ne cântă deja prohodul, dar vor avea o mare surpriză pe 9 iunie, când românii vor arăta că nu se lasă înșelați și vor putea să-și ia țara înapoi prin oastea AUR. Pe 9 iunie, votați AUR pe toate 5 buletine de vot, pentru că doar AUR poate aduce schimbarea țării în bine și poate reprezenta interesul național la Bruxelles”, a spus Claudiu Târziu, într-o intervenție pe Facebook.

Material realizat de S.C. DGI MULTIMEDIA DESIGN S.R.L. la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – Alianța AUR, CMF 41240016

Sursa: Realitatea de Iasi