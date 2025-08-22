Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 în fața echipei turce Istanbul Basaksehir, joi seara, pe Başakşehir Fatih Terim Stadium, meciul din prima manșă a play-off-ului din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 45+2, din pasa lui Assad Al Hamlawi.

Craiovenii au făcut 2-0 în minutul 61, când Carlos Mora a scăpat singurul cu portarul, după ce Oleksandr Romanchuk i-a trimis mingea din out.

Turcii s-au aruncat în atac și au reușit să marcheze în minutul 87, când Festy Ebosele e trecut ușor de Nicușor Bancu și a profitat de ieșirea nesigură a portarului Craiovei.

Returul va avea loc pe 28 august, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.