Apetitul președinților pentru a „face jocurile” în justiție nu a ocolit pe nimeni. Traian Băsescu a făcut-o, Iohannis nu a ocolit numirile controversate, iar Nicușor Dan este ultimul pe lista șefilor statului care se „interesează” de dosarele celebre.

Nicușor Dan a făcut o obsesie pentru a se implica în justiția din România. După ce a ajuns în fruntea țării, fostul edil al Capitalei a mărturisit că și el, cunoaște sistemul.

„Vă este teamă că sistemul vă poate învinge sau va poate pune opreliști? L-ați înțeles? L-ași simțit? L-ați văzut, sistemul? Da. Am interferat cu el încă de când eram primar, am făcut nenumărate lucruri împreuna am avut schimb de informații”, declara nonșalant președintele.

Din primele zile de mandat, președintele țării a început să se implice și să vorbească despre mai multe dosare. Nicușor Dan a declarat inclusiv că a citit dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Mai halucinant este faptul că șeful statului susține cu vârf și îndesat că intuiția sa îi dezvăluie anumite puncte-cheie din dosar. „Avem acea dovadă cu domnul Peșchir, care a plătit un milion de euro. Noi bănuim ca au fost 20 -20 de milioane de euro. Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor \”90 – 2000”, spunea Nicușor Dan.

Tertipuri copiate din „era” Băsescu

La astfel de tertipuri apelau și procurorii de pe vremea lui Traian Băsescu, perioadă în care justiția din România era monopolizată de binomul Coldea-Kovesi.

Un dosar care și-a lăsat amprenta asupra mandatelor fostului președinte, este dosarul „Telepatia”, care trebuia să fie soluționat de judecătorul Stan Mustață. Autoritățile îl vizau pe Dan Voiculescu care era acuzat de fraudarea privatizării Institutului de Chimie Alimentară.

În rechizitoriul formulat de procurorii DNA, se găsește un pasaj care face referire la tehnici telepatice de influențare pentru a motiva condamnarea. Aceștia au scris: “Toţi cei implicaţi (…) au acţionat în interesul Grivco SA din considerente telepatice ori din necunoaștere sau prostie”. – au transmis autoritățile.

Și Traian Băsescu avea cunoștință despre dedesubturile dosarului „Telepatia” și știa manevrele care au fost comandate de statul paralel pentru a-l elimina pe judecătorul Stan Mustață.

„Și aveți înregistrări cu toți? -Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Bogdan. Bă… da să vezi conversația când îmi spuneau ca-l luau pe Mustață din complet -da? -hai băieți să-l aruncam în aer vreți să-mi distrugeți familia? Ce stat e asta domnule președinte? Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na eu știu ce spun. Să-i vezi după o zi când spuneau: „am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani a putut să-i dea doar zece pe urmă trage concluziile Coldea. Știi…să vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii”, spunea fostul președinte.

Mărturiile judecătorului Stan Mustață. Sub ce presiuni se afla

În anul 2016, Stan Mustață a povestit în cadrul unui interviu, despre presiunile la care era supus în acea perioadă.

„Apărarea mea este dosarul Voiculescu, că de acolo a plecat arestarea mea. Înainte de Paște, după mai multe pahare, mi-a spus Boraciu, grăbește-te să îl soluționezi pe Voiculescu, pentru că altfel vei fi arestat, condamnat și pierzi și pensia. Adică, exact ce mi s-a întâmplat. Și m-a întrebat: Cine ești în realitate de nu pot ăștia să te facă? Dacă nu eram băut, atunci poate mi-aș fi dat seama de pericol. În dosarul Voiculescu am dat termene scurte, deci nu am încercat tergiversarea”, mărturisea judecătorul.