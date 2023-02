PNL arată din ce în ce mai rău și riscă să nu mai arate deloc până la împlinirea termenului de 1 an și jumătate. Iar procentele pe care le pierde PNL se duc la USR și sateliții săi liberali sau alimentează nemulțumirea publică față de tot ce înseamnă oameni politici. PSD nu câștigă nimic din ce pierde PNL. Românii s-au săturat de politica generatoare doar de probleme și scandal, de politicienii-lăcustă puși pe căpătuială și de mecanisme instituționale greoaie și ineficiente. Aceasta este drama PSD, aflat în rolul de copilot pe o mașină cu piloți multipli și fără direcție. Dacă PSD îl mai mustră mult pe pilot, riscă să-l bage în copac, dacă tace, riscă să sfârșească împreună în copac. Dintre toți, Nicolae Ciucă pare să trăiască cu gravitate exercițiul de colaborare, în vreme ce Marcel Ciolacu devine ubicuu: pune la punct măsurile guvernamentale la Palatul Victoria, cântă prohodul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei și mai ii alocă timp de dezbatere și „profesorului Vasile Dâncu”, entuziasmat să-i vadă laolaltă pe George Simion și Victor Ponta. O misiune imposibilă pentru Marcel Ciolacu, maestru al contorsianismului politic imbatabil până acum!

Ceea ce PSD aduce în Coaliție este stabilitatea, un atribut scump în vremuri mai mult decât tulburi. Iar stabilitatea Coaliției a ajuns să țină totuși de stabilitatea PSD căruia i-a pus gând rău Victor Ponta.

„Sunt deschis si doresc să ajut anumiți oameni politici – dacă aceștia mă întreabă! Cu Dl Ciolacu am o buna comunicare dar, din motive pe care nu le cunosc și nu le inteleg, alți oameni din PSD se opun unei colaborari mai ample. Sper însă ca anumite proiecte economice pe care le-am promovat in perioada în care eram eu Premier, și care au avut succes, să fie reluate dupa ce Dl Ciolacu devine Premier in Mai. (…) voi fi in continuare deschis să sprijin, pe zona economică , orice proiect al PSD sau AUR (la PNL si USR nu vad deloc asemenea proiecte – este un vid total în acest domeniu, și o lipsă de competență si consecvență extrem de nocive; adica sunt in economie exact ca și Șeful lor – Dl Presedinte Iohannis, suficienți, dezinteresați si aroganți fără nicio substanță)”, declara Victor Ponta „surprins” împreună cu George Simion. Cu alte cuvinte, Victor Ponta l-ar conserva pe Marcel Ciolacu, timp în care s-ar război cu oamenii din PSD care nu-l vor cu niciun proiect mai vechi. Adică, ar confisca Victor Ponta pilonul de stânga al unui sistem politic bipolar, încercând să-și readucă vechii colegi la retorica (pentru ca e doar retorică și Victor Ponta dă dovadă de un cameleonism discursiv perfect!) suveranistă.

Datele de la care pleacă Victor Ponta sunt corecte, dar va avea el oare sorți de izbândă? Există un element care scapă calculului fostului contracandidat al lui Klaus Iohannis: PSD este cu mult mai puțin sensibil la discurs și ideologie decât la calcul pragmatic și posibilitatea de a face, de a împărți și nu doar de a critica ce fac alții!!!

Sursa: Realitatea Din PSD