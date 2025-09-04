Deputatul Dorin Popa, intrat recent în grupul PSD după ce a fost ales pe listele POT, a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Este singurul parlamentar din zona Puterii care a sprijinit inițiativa Opoziției. Ulterior, acesta a susținut că a fost o eroare și că nu știa ce semnează.

Popa a semnat doar moțiunea legată de reforma sistemului de sănătate, propusă de Executiv. La scurt timp, însă, deputatul a cerut retragerea semnăturii. Liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților, Ovidiu Ștefan Popa, a explicat că „e dreptul fiecăruia să facă ce vrea” și că parlamentarul nu riscă nimic.

Reprezentantul PSD a subliniat că Dorin Popa nu a fost ales pe listele social-democraților, ci a intrat în Parlament prin POT și s-a afiliat abia în iunie la grupul PSD. În opinia sa, semnarea și retragerea ulterioară a unei moțiuni ține de libertatea fiecărui parlamentar.

Înainte de acest episod, Dorin Popa a fost implicat într-un conflict cu fosta lideră POT, Anamaria Gavrilă, pe care a acuzat-o că l-ar fi amenințat. În urma acelui scandal, și-a dat demisia din partid în luna mai.

Întrebat de presă despre situația semnăturii, Dorin Popa a declarat că „a fost o eroare” și că nu a realizat ce document avea în față.

Moțiunile depuse de AUR au stârnit reacții aprinse în Parlament, iar cazul lui Dorin Popa a atras atenția prin faptul că vine din partea unui deputat aflat oficial în rândurile Puterii.

Acest episod arată tensiunile din Parlament și neclaritățile care apar în jurul semnăturilor pe documente de mare miză politică.

Sursa: Newsinn