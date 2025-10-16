Novak Djokovici, prezent la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit toate zvonurile privind retragerea sa. Tenismanul sârb a declarat că „longevitatea” este una dintre marile sale motivații și că vrea să vadă cât de departe poate merge în tenis.

Câștigătorul a 24 de titluri de Mare Șlem i-a dat ca exemple pe Cristiano Ronaldo, care joacă la 40 de ani, și pe LeBron James, care împlinește 41 de ani în decembrie. „Să-i văd pe LeBron și Ronaldo jucând până la 40 de ani este o inspirație pentru mine”, a spus Djokovici.

„Există oameni care își doresc să mă retrag curând, dar asta nu se va întâmpla”, a subliniat sportivul, care îl va înfrunta pe Jannik Sinner în semifinalele turneului saudit.

Djokovici, în vârstă de 38 de ani, a amintit și de începuturile grele ale carierei sale. „Vin dintr-o țară devastată de război. Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari când aveam 12 ani și mi-a spus că asta era tot ce aveam. Dacă voiam să joc tenis, trebuia să mă perfecționez”, a povestit el.

„Tatăl meu a crezut în mine mult mai mult decât mine însumi. Când am spus că vreau să devin numărul unu mondial într-o țară fără tradiție în tenis, oamenii râdeau. Sunt dovada că orice este posibil”, a adăugat campionul sârb.

Djokovici a mai spus că trecutul său și sacrificiile familiei l-au inspirat și i-au format caracterul, iar tenisul modern îl motivează să continue la cel mai înalt nivel.