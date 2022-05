Recent, o delegație a municipalității bârlădene s-a deplasat la Ministerul Transporturilor pentru identificarea unor soluții concrete de reluare rapidă a lucrărilor la varianta de ocolire a localității.

„Întâlnirea a avut loc la Ministerul Transporturilor, unde am fost primiți de domnul ministru Sorin Grindeanu. Din partea CNAIR a participat domnul director Cristian Pistol. Pe ordinea de zi au existat trei subiecte, respectiv Drumul Expres Tișița – Albița, electrificarea căii ferate M600, respectiv pe segmentul Tecuci – Iași și varianta de ocolire a municipiului Bârlad. În privința acestui ultim subiect, care, pe bună dreptate, interesează cel mai mult, pot spune s-au purtat discuții aprofundate pe stadiul lucrărilor, dificultățile pe care le întâmpină proiectul și modificarea legislației astfel încât lucrările să fie reluate cât mai repede posibil. La final, s-au desprins două idei, pentru a se înlătura blocajele actuale, respectiv cooptarea unor subcontractori puternici sau rezilierea contractului cu actualul constructor și scoaterea din nou la licitație a proiectului. Evident, nimeni nu își dorește această ultimă soluție, întrucât asta ar înseamna alt timp pierdut. Totodată, s-a analizat și varianta de a se prelungi cu un an execuția lucrărilor. Ca urmare, acum câteva zile, am solicitat un nou punct de vedere, atât de la Minister, cât și de la CNAIR pentru a afla decizia finală luată în acest caz. Am fost informați că s-a ales varianta subcontractării lucrărilor, ceea ce înseamnă că șansele de reluare a lucrărilor sunt foarte mari. Am mai aflat că, în maximum două săptămâni, utilajele vor fi din nou la lucru. Trebuie remarcate eforturile domnului ministru Grindeanu, care a promis și chiar s-a implicat energic în eliminarea blocajului apărut la acest proiect atît de important pentru municipiul Bârlad”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Reamintim că, până în acest moment, lucrările la varianta de ocolire a municipiului Bârlad, au fost realizate în proporție de aproximativ 35%.

Sursa: Realitatea de Vaslui