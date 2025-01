Liderul AUR, George Simion, s-a aflat în centrul atenției la Curtea Constituțională a României, unde și-a exprimat îngrijorările legate de accesul limitat al reprezentanților săi și al avocaților acestora. Simion a subliniat că, în ciuda intențiilor de a dialoga cu autoritățile, inclusiv cu Curtea, accesul suveraniștilor le-a fost împiedicat, ceea ce a stârnit reacții intense din partea susținătorilor săi.

George Simion a fost vocal în privința necesității de a asculta vocea poporului român, afirmând că solicitarea unei întâlniri cu reprezentanții CCR nu este o formă de presiune. Simion a adus în discuție și protestele care s-au desfășurat în fața Curții, afirmând că numărul participanților depășește cu mult estimările oficiale. El a insistat asupra ideii că, indiferent de cifrele vehiculate în media, esențial este faptul că cetățenii români își doresc să-și exprime opiniile și să fie auziți.

În contextul abuzurilor pe care le-a întâmpinat, inclusiv restricționarea accesului la CCR și confiscarea telefonului său de către autorități, Simion a subliniat că aceste acțiuni nu fac decât să întărească determinarea sa și a colegilor săi de a lupta pentru dreptate și democrație.

„Nu ne este permis accesul, inclusiv avocatii domnului Georgescu nu pot intra. Eu am fost interpelat de foarte multi cetateni, care mi-au dat aceste solicitari. Sunt astazi alaturi de toti parlamentarii AUR, alaturi de poporul roman

Vrem sa discutam cu cineva de la CCR, nu este o forma de presiune cum pretind unii si altii care ar vrea probabil sa nu mai existe proteste, ar trebui sa stam linistiti la locurile noastre ca stiu ei ce sa faca. Sa faca alegerile peste doi ani, pestre trei ani, sa decida ei cine este presedintele ca aparent poporul roman daca decide nu este bine. Suntem aici pentru a apara democratia, pentru a apara statul de drept. Foarte multe televiziuni mint la ora asta si spun ca sunt cateva sute de oameni. Eu personal, daca nu ati fost dumneavoastra sau aveti alti colegi acolo, vreau sa va duc sa vedeti realitatea cu ochii dumneavoastra.

Sunt peste zece mii de oameni in momentul asta, protestand pasnic in fata Curtii Contitutionale. Ca sunt cateva sute sau ca sunt zece mii, nici nu conteaza, conteaza ca traim intr-o dictatura incepand cu 6 decembrie. Luna ianuarie de fiecare data in acesti 35 de ani a fost o luna in care parlamentarii au fost in concediu. Noi cerem declansarea unei sesiuni extraordinare pentru a adopta bugetul tarii, pentru a decide cat mai reprede data alegerilor, petru a deveni la cadru democratic si pentru a auzi vocea poporului, acea voce a poporului despre care s-a laudat Marcel Ciuolacu ca a auzit-o, pentru ca dupa trei zile sa fie numit tot el premier, si tot in aceasi componenta. Pe langa aceasta lovitura de stat este dureros si felul in care suntem sfidati. Nu este posibil asa ceva. Sunt efectiv milioane de oameni care au votat, care vroiau sa voteze in turul doi, care au raspuns apelului din societate de ani de zile ”Mergeti si votati” Au votat. Acum nu este bine ca merg si voteaza?

Suntem aici pentru a apara democratia, ne-am asumat organizarea unui mare miting de protest, am despus si am trecut prin furcile caudine ale atorizarii de catre institutiile statului si duminica, incepand cu ora 14, pornind din Piata Universitatii, unde a curs sange pentru ca romanii sa fie liberi, zeci de mii de romani vor demonstra pasnic.

Ne punem increderea ca nu toate institutiile statului roman vor fi acaparate, si vor fi alaturi de noi in acest demers de a oferi romanilor o platforma pentru a protesta pasnic. Nu este protestul nostru, este protestul poporului roman, noi doar mijlocim, noi doar punem la dispozitia romanilor posibilitatea de a-si exercita drepturile democratice” a spus Geroge Simion.

George Simion nu crede în alegerile din mai: „Sunt disperaţi că nu găsesc aşa zisele dovezi”

In ceea ce priveste declaratia recenta a lui Alfred Simonis prin care spunea ca PSD a data voturi pentru AUR, liderul suveraniștilor a declarat:

„La fel ca majoritatea declaratiilor lui Alfred Simonis și ale lui Marcel Ciolacu, este o declaratie mincinoasa, si atata timp cat ei s-au filmat, aveau in plan sa spuna asta tocmai pentru a ataca AUR. Realitatea dura din sectiile de vot arata altceva. daca au dat voturi, ceea ce ar reprezenta un fapt penal, cu siguranta nu au dat candidatul George Simion. Pe candidatul George Simion l-au defavorizat permanent, inclusiv in ziua votului, si datele de la sectiile de votare o arata”, a mai spus liderul AUR.

Intrebat de un reporter cum isi explica faptul ca nu s-a dat voie avocatilor sa intre la CCR, George Simion a raspuns:

„Ei au fost capabili sa dea o lovitura de stat, ei din 6 decembrie sunt in plina dictatura si vor sa stea pana in august, spun unii, sa mai ramana faraonul la Cotroceni pana la toamna, eventual, cred ca au mai ramas unele state in Africa pe care nu le-a vizitat. Asa ca nu ne surprinde faptul ca nu perit ei accesul avocatilor, probabil ca pana la urma vom folosi un subterfugiu, le vom face acces pe la Camera Deputatilor si ii vom aduce aici ca sa depuna aceste cereri. Sunt peste 20.000 de astfel de cereri, grupul AUR a depus, conform Constitutiei, o solicitare de revizuire a deciziei, in urma cu 2 saptamani, insa, pentru a arata faptul ca noi intelegem sa aparam democratia, fiecare dintre parlamentarii AUR o astfel de solicitare si vor sa o depuna la registratura. Eu am fost victima acestui stat dictatorial, cu trei zile inainte de alegerile europarlamentare am fost saltati de procurori, si procuratura, de nenumarate ori, si-a inchis portile in momentul in care noi doream sa cerem detalii despre acel dosar. Asa ca, daca astazi se inchide accesul spre registratura CCR, abuziv, nu ma surprinde, si la Parchetul General au facut de nenumarate ori aceste lucruri, iar eu de 6 luni de zile nu ma aflu in posesia propriului telefon ,Este rechizitionat de Parchetul General fara a mi se oferi detalii. Deci va dati seama cu ce fel de abuzuri ne confruntam.”

Intrebat de plecarea lui Calin Georgescu din tara, George Simion a raspuns:

„Si eu o sa parasesc tara. Va anunt ca in trei ore ma voi afla pe Aeroportul Otopeni pentru a ma deplasa in capitala Poloniei, Varsovia, unde am o intalnire cu presedintele Lege si Justitiei, Jaroslav Kacinski. Domnul Calin Georgescu nu trebuie sa fie aparat de nimeni A spus-o chiar el, „Ma duc la institutiile europene pentru a cauta dreptatea” si domnul Georgescu astazi a solicitat oamenilor sa vina cu aceasta hartie Asta e forma de protest. Nu a incurajat la altceva. Noi duminica am depus o solicitare de protest conform Legii 60/1990 si aceasta solicitare ni s-a aprobat si vom desfasura intr-adevar un miting de protest unde vor veni cel putin zeci de mii de oameni.”

