Liderul AUR George Simion a oferit o primă reacție după ce pagina oficială a partidului ar fi fost ținta unui atac cibernetic. Acesta a evitat să acuze direct pe cineva, dar a precizat că hackerii nu și-au atins ținta și că acțiunea a fost anihilată.

„Aș comite o nedreptate să spun cine stă în spatele acestor indivizi. N-are nimeni casete deocheate cu mine, deși mi-a fost spart inițial e-mailul, ca să preia datele de administrare ale domeniului.

Aseară pe la 3 noaptea, probabil disperați de victoria lui Donald Trump, că eu am anunțat-o primul, am pus la 1 noaptea o postare pe Facebook și am spus că Donald Trump o să câștige.

Pe la 3 noaptea mi-a fost spart e-mailul, mi-am dat seama de dimineață când am văzut site-ul, ca să ia parola de la ROTLD. Deci nu s-au atins de baza noastră de date și de hosting. Sunt detalii tehnici”, a spus George Simion.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) anunță miercuri că după ce site-ul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost spart de hackeri, instituția s-a autosesizat și s-a oferit să acorde partidului „sprijin tehnic”, propunerea fiind refuzată de AUR.

Sursa: Realitatea din AUR