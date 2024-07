Salvați Copiii România organizează, pentru a 27-a oară, grădinițe estivale și programe de educație remedială pe raza a 16 județe din România.

În cadrul programului, peste 1.500 vor beneficia de cursuri gratuite, în care vor deprinde abilități și cunoștințe elementare.

Organizația va ajunge cu școala mobilă în zone izolate sau comunități afectate de sărăcie, unde cei mici au acces redus sau inexistent la educație.

„Este al 27-lea an în care derulăm programul grădiniței estivale, despre care noi am crezut, atunci când am început, că va fi o măsură remedială care va veni în sprijinul unor generații de copii, dar se pare că nevoia este în continuare și se perpetuează, pentru că mai mulți factori împiedică accesul copiilor la grădiniță. Vorbim, în primul rând, de numărul insuficient de grădinițe, adică aproximativ 5000 de grădinițe care oferă doar un program de 4 ore, ceea ce se pare că nu este suficient pentru oamenii care se duc la serviciu și nu au unde să-și lase copiii”, a transmis managera de programe educaționale Salvați Copiii România, Liliana Bibac-Moșneguțu.

Cei mici vor învăța cunoștințe elementare

În cadrul grădinițelor estivale, prichindeii deprind cunoștințe de bază pentru momentul în care vor merge la școală.

„Noi întâlnim copii care la 5-6 ani abia acum, cu noi, învață culorile, învață formulele de politețe. Sunt lucruri pe care mulți le considerăm esențiale, dar pe care copiii din comunități vulnerabile nu le-au învățat. Și atunci asta se întâmplă la grădinița estivală. Învățăm timp de 40 de zile, după o curriculă special elaborată de Salvați Copiii, să deprindem calitățile de elevi, astfel încât atunci când o să mergem la școală să putem să avem cât de cât cunoștințe și abilități precum ceilalți colegi”, a adăugat Liliana Bibac-Moșneguțu.

Peste 50% din familiile beneficiare ale programelor Salvați Copiii România au un venit de sub 400 lei per membru de familie, relatează Radio România Brașov FM.