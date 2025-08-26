Eliminarea privilegiilor specialilor nu ar intra în pachetul doi al măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Sorin Grindeanu anunță că restanțele se referă la măsuri fiscale și administrație. Astfel PSD revine la masa coaliției pentru discuțiile din pachetul 2. Social-democrații cer Ministerului Finanțelor proiecții clare de impact și o primă formă de rectificare bugetară.

„Ne așteptăm din partea Ministerului Finanțelor să se vină cu propunerile fiscale, dar și cu impactul lor asupra bugetului și cu o primă formă de rectificare bugetară.

Mergem la Coaliție să discutăm de aceste restanțe. Avem o zonă cu care suntem de acord și am fost de acord în urmă cu două săptămâni: propunerile legate de Sănătate, de eliminarea privilegiilor, de toate celelalte lucruri. Și avem o anumită componentă – mică, e adevărat, pe administrație.

Eliminarea privilegiilor și aici include și pensiile special și toate ce țin de 109 și de una numit cadru. Astea sunt lucruri care ar trebui să vină dinspre Ministerul Muncii, dar nu știu dacă în acest moment și cred că nu, nu fac parte din pachetul 2.

Despre propunerile pe Sănătate, vorbim despre Legea insolvenței, vorbim de anumite propuneri care vin dinspre Mininisterul Muncii. Mai avem măsuri fiscale și măsuri pe administrație. Pe fiscal, în continuare, nu avem o proiecție, nu vedem un impact pe măsurile propuse”, a declarat Grindeanu.