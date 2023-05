Acum este posibil sa facem progrese practice catre visele noastre. Soarele dinamic in Taur face sextil cu Neptun cel eteric, ajutandu-ne sa ne aducem inspiratia pe Pamant. Lucrul impreuna este favorizat deoarece Luna care cauta confortul, se afla tot in Taur, si o inghionteste pe Venus cea prietenoasa.

Colaborarea ar putea curge in directii neasteptate, pe masura ce Luna se intalneste apoi cu perturbatorul Uranus. Desi va trebui totusi sa tinem cont de constrangerile lumii reale, gandirea ne poate trezi la optiuni pe care nu le-am fi luat in considerare pana acum.

Horoscopul zilei BERBEC

Te simti ambitios azi, asa cum este tipic pentru tine. Dar este posibil ca ambitiile sa ti se schimbe si acum sa reflecte mai mult pe tine cel adevarat, ca bucura inima ta nu doar egoul si mintea, scrie Sfatul Parintilor. Noteaza-ti undeva adevaratele obiective care te fac fericit. Priveste-le cu obiectivitate ca sa stii cum sa le obtii. Asigura-te ca noile planuri sunt realiste. Avanseaza mai mult pe calea inimii si mai ponderat pe cea a ambitiilor doar de dragul ambitiilor.

Horoscopul zilei TAUR

Subconstientul incearca sa iti transmita ceva. Ai avut vise speciale in ultimul timp ? Le-ai notat, le-ai analizat ? Vezi ce mesaj are de ajuns la tine. Exista o solutie la o problema pe care o cauti in lumea exterioara si care se gaseste in tine. daca reusesti sa retii visele si nu stii sa le interpretezi, incepe prin a vedea sentimentul. Cum te-a facut visul, situatia din vis sa te simti ? Aceea este emotia pe care o tii captiva despre ceva din viata ta. Ce solutii simti ca ai ?

Horoscopul zilei GEMENI

Perspectiva acestei zile este excelenta pentru tine, draga Gemeni. Atmosfera cumva opresiva din ultimele zile te-a inspirat sa schimbi ceva din mediul inconjurator si sa vizitezi locuri noi. De ce sa nu planifici o iesire ? Toate semnele indica faptul ca este o zi si o perioada buna sa ai parte de o aventura in afara orasului, macar si doar pentru o zi. Daca tot amani, vei reintra in aceeasi veche rutina binecunoscuta.

Horoscop zilei RAC

Este o zi de putere suprema pentru tine azi. Abilitatile tale iti vor impinge nivelul de productivitate si eficienta pe orice iti propui tocmai pana in stratosfera, cu conditia sa iesi din zona de rutina in care iti cam place sa stai. Desi ai tendinta sa fii cumva timid, asa esti de felul tau, iti va fi mult mai usor sa depasesti azi aceste sentimente. Deci nu te teme sa gandesti mare si sa iti asumi riscuri. Increderea de sine este deseori cheia catre succes.

Horoscopul zilei LEU

Atmosfera curenta te impinge sa faci ceva curatenie in casa ta interioara. Timpul petrecut in ultima vreme in care ai curatat vechi credinte, emotii, datorii din trecut te ajuta sa cimentezi o atitudine mult mai optimista si proaspata. Cat de grozav este sa te stergi pe mana de toata acea mizerie de care nu mai ai nevoie si sa afirmi din tot sufletul : Gata, adio cu ce e vechi! Dar inainte sa aduci noul, asigura-te ca trecutul cu adevarat a fost aspirat si dat acolo unde ii este locul si cu siguranta NU in mintea si inima ta.

Horoscopul zilei FECIOARĂ

Este uimitor cate ai fost in stare sa suporti si sa accepti de ceva timp, draga Fecioara! De exemplu, daca este ceva ce nu suporti acum este sa ai de-a face cu oameni atoatestiutori care cred ca stiu ei tot despre tot. Astazi ai putea indrazni sa sustii o mica confruntare cu un asemenea specimen, macar pentru a-i sugera ca putina smerenie nu strica si ca nimeni nu e asa de invatat precum se crede. Experientele ultimelor luni ti-au dat multa incredere de sine.

Horoscopul zilei BALANȚA

Viata ta cu siguranta se invarte destul de mult in jurul contactului uman. Tu esti o fire foarte deschisa, orientata spre exterior, vesela, ce se implica in conversatii si careia ii place sa aduca oamenii laolalta. Ciudat totusi, in ultimul timp ai tanjit sa petreci timp doar cu tine. Astazi nu ignora aceasta nevoie in caz ca te simti circumspect. Chiar daca e neobisnuit pentru tine, este o optiune valida de viata si extrem de sanatoasa.

Horoscopul zilei SCORPION

Daca ai fi in stare, ai transforma toate relatiile cu o singura miscare de bagheta magica din peti. Ai realizat in ultimul timp ca unii oameni din preajma te cam plictisesc. Cine vrea sa ramana intr-o relatie care nu mai ofera nicio surpriza placuta la orizont si e ca o carte al carui final il stii deja, cu aceleasi discutii, aceleasi reactii ? Solutia acestei situatii este mereu in mainile tale. A venit vremea sa iesi si sa cunosti oameni noi.

Horoscopul zilei SĂGETĂTOR

Uneori in viata un prieten poate sa iti devina ca un membru adevarat de familie. Prieteniile tale, in particular, sunt profunde si de rezistenta. Multi oameni sunt dornici sa iti dea o mana de ajutor, deci de ce esti reticent in a primi ? Nu esti tu cel ce sustine beneficiile unei prietenii calde si sincere? Zilele acestea te fac constient de valoarea unor prietenii adevarate.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Este posibil sa ai anumite tamponari cu familia in aceste zile. O regandire a principiilor tale de viata te motiveaza sa iti clarifici si unele aspecte in legatura cu parintii tai, in particular cu tatal tau. Sunt unele conflicte vechi ce inca iti iau din energie si visezi sa scapi de ele. Insa pentru asta, e important sa iti asumi partea ta de contributie in conflict si responsabilitatea pentru ce spui si faci. Nimeni nu e in conflict decat daca il intretine.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Iata o zi bogata in reflectie. Esti capabil sa observi ce se intampla in preajma ta in timp ce mentii distanta si reusesti sa nu te implici. Ambitiile altor oameni ti se vor parea amuzante pentru ca ii vei vedea mai degraba drept caricaturi decat persoane reale. Iti face enorm de mult bine sa ai acesti pasi in spate si ar trebui sa o faci mai des. Obtii o perspectiva din care poti vedea clar multe.

Horoscopul zilei PEȘTI

Mintea ta este in continuare foarte activa dar si agitata pentru ca sunt multe de facut cu ea si iti si doresti sa scapi de anumite aspecte din realitatea vietii tale. Unele forte contradictorii trag de tine in directii diferite. Pe de alta parte, vrei sa schimbi tot ce nu iti mai convine dar vrei si sa fii in contact cu realitatea. In mod ironic, de indata ce incetezi sa incerci asa de tare, directia buna este evidenta.