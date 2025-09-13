Poliția Română a organizat, în perioada 3 iulie – 31 august, o amplă operațiune în zona de litoral a Mării Negre, fluviului Dunărea și pe luciurile de apă navigabile, având ca obiectiv combaterea pescuitului ilegal și a consumului de alcool de către conducătorii de ambarcațiuni, precum și prevenirea accidentelor navale cu ambarcațiuni de agrement, fiind aplicate peste 600 de amenzi și confiscate 17 ambarcațiuni.

Operațiunea ‘SAFE WATERS 2025’ a fost derulată de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Poliție Transporturi, în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sprijinul Autorității Navale Române – Căpitănia Zonală Constanța.

Potrivit unui comunicat al Poliției, acțiunile comune au vizat respectarea legislației în domeniul transportului naval de pasageri și agrementului nautic, verificarea personalului navigant și a conducătorilor de ambarcațiuni privind consumul de băuturi alcoolice, punerea în navigație a navelor cu echipajul minim de siguranță la bord, prevenirea și combaterea furturilor de la bordul navelor, pescuitul ilegal, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Instituțiile participante au inițiat 1.033 de acțiuni și controale, fiind legitimate 4.220 de persoane.

Totodată, au fost verificate 59 de societăți comerciale, 149 de persoane juridice autorizate să desfășoare activități de agrement nautic, 2.793 de autorizații/licențe/permise de pescuit și 1.574 de nave.

În cadrul operațiunii, au fost constatate 138 de infracțiuni, pentru care sunt cercetate 87 de persoane, au fost aplicate 613 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 452.023 de lei, și au fost indisponibilizate în vederea confiscării 17 ambarcațiuni, șase motoare de ambarcațiune, patru autovehicule, 151 de unelte de pescuit, 442 de produse piscicole, 51 de litri de alcool, 7.400 de litri de combustibil, 6.460 de țigarete și 1.300 de kilograme de cereale (soia).

Totodată, au fost suspendate două licențe de pescuit comercial pentru o perioadă de 120 de zile, un permis de pescuit sportiv pentru 90 de zile și un permis de pescuit sportiv pentru 120 de zile.

Pentru prevenirea producerii de evenimente sau accidente navale cu ambarcațiuni de agrement sau motovehicule nautice în zona litorală a Mării Negre, în perioada 12 – 14 august, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi, în cooperare cu reprezentanții Gărzii de Coastă și Căpităniei Zonale Constanța, au efectuat verificări asupra societăților comerciale care desfășoară activități de agrement nautic în scop comercial în stațiunile Mamaia și Năvodari.

Totodată, în urma verificărilor, au fost constatate patru infracțiuni prevăzute de Legea Apelor nr. 107/1996, privind executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape fără avizul legal al Administrației Naționale ‘Apele Române’.

Pe 26 iulie, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Giurgiu au efectuat un control asupra unei ambarcațiuni, pe fluviul Dunărea. Conducătorul ambarcațiunii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital în vederea recoltării probelor de sânge pentru stabilirea concentrației de alcool în sânge.

La data de 13 iulie, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Navale Orșova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, din Svinița, județul Mehedinți, ar fi desfășurat activități de pescuit în scop comercial, pe fluviul Dunărea. Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada iulie 2024 – aprilie 2025, acesta ar fi capturat 200 de kilograme de pește din specia somn, depășind cu 158 de kilograme cota alocată acestei specii de pește aferentă autorizației de pescuit comercial. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 3.800 de lei.

AGERPRES