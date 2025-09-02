Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis, în noaptea de marți spre miercuri, un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, în contextul războiului din Ucraina.

Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție. Alarma aeriană a durat aproximativ 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112”, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Daniel Năstase.

Sursa: Realitatea de Tulcea