Într-un decor de iarnă autentică, de mâine începe, în Poiana Brașov, cel mai important eveniment muzical și de entertainment organizat într-o stațiune montană, MASSIF 2024. Pentru că prima ediție s-a dovedit un succes, confirmat și de numeroaselefeed-back-uri pozitive, organizatorii au luat decizia ca ediția din acest an să se desfășoare pe parcursul a 4 zile, în perioada 14-17 martie, față de trei câte au fost anul trecut.

Zeci de mii de iubitori ai sporturilor de iarnă, muzicii, aventurii, distracției, dar și a experiențelor exclusiviste sunt așteptați la cea de a doua ediție a festivalului.

Organizatorii promit o producție care va duce entertainment-ul de iarnă din România la un alt nivel, iar Massif 2024 va transforma, pentru al doilea an la rând, stațiunea Poiana Brașov în cea mai dorită și căutată destinație montană de către tinerii din Europa.

,,Massif este, cu siguranță, un eveniment de succes. De la prima ediție a fost un succes și sunt convins că, și la a doua ediție, festivalul va fi o mare bucurie pentru Brașov, pentru România și pentru toți cei care vin să se bucure de acest eveniment, chiar și din străinătate, mai ales că în acest an festivalul are mai multe zile. Sunt patru zile de festival, sunt mai multe ore de distracție, sunt mai mulți artiști și pare că și vremea în acest an este mai potrivită pentru un festival de iarnă, având deja ninsoare și zăpadă aici, în Poiana Brașov”, a explicatEdyChereji, unul dintre organizatori.

Fanii se vor bucura de cele mai tari petreceri alături de artiștii prezenți în festival pe scena principală, G.O.A.T. (Greatest Of All Time), dar și la apres-ski-urile partenere.

MahmutOrhan, premianții Brit Awards Chase&Status, GORDO, producătorul deephouseGrigoré sunt doar câțiva dintre artiștii care vor ajunge pe scenele Massif, în cele patru zile de festival.

,,Ne așteptăm să fie o experiență completă, Massif, așa cum am vizualizat-o încă de la prima ediție. Ce vine în plus, acum? Vine experiența de schi, snowboard, pentru că pârtiile sunt pregătite. Avem și iubitorii de sporturi de iarnă care se alătură iubitorilor de muzică, și acum Massif va arăta cum trebuie să arate și va fi probabil cel mai frumos festival montan din Europa. La nivel artistic am făcut o selecție interesantă. Avem mari reprezentanți ai genurilor melodic techno, drum&base. avem câștigătorii Producers of The Year, The Brits Awards, Chase&Status, care vin la scena G.O.A.T. Avem cel mai mare fenomen din social media, MahmutOrhan, care are turnee și este cel mai cerut artist al momentului. Și mai avem o varietatede artiști, atât internaționali, cât și locali, care complementează experiența muzicală a festivalului. Da, am încercat să ne uităm, ca și trenduri internaționale, ce artiști ar atrage publicul pe care ni-l dorim aici, la Brașov. E un public mult mai pasionat de muzică, un public cunoscător și care călătorește pentru mulți dintre artiștii aceștia și, drept urmare, s-au văzut și rezultatele pe ce înseamnă participanți din alte orașe ale României, dar și participanți din străinătate, care vin special să vadă anumiți artiști. Vor fi peste 50 de artiști distribuiți pe trei scene în perimetrul de festival și două scene în afara perimetrului, pe Masivul Postăvarul”, a precizat Bogdan Rădulescu, de asemenea, unul dintre organizatori.

După ce planul de mobilitate implementat anul trecut prin intermediul operatorul RATBV s-a dovedit un succes, și anul acesta sistemul de transport pentru Poiana Brașov se bazează, în principal, pe transportul public în comun, completat de operatorii privați – taxi și firme de ridesharing.

,,Încă din 2020, tinerii brașoveni voiau să avem un festival relevant de muzică la Brașov. Iată că îl avem la a doua ediție, patru zile de petrecere în Poiana Brașov. Avem zăpadă, avem condiții propice pentru organizarea acestui festival și totodată un plan de măsuri care să-i ajute pe toți participanții să se bucure de muzică și să nu fie stresați cu privire la cum ajung la festival. Avem suplimentări pe efectivele operatorului de transport, atât pe liniile clasice – 20, 60, 100, care vor circula până la 3 noaptea – cât și pe linii speciale de legătură între parcarea din Poiana Brașov, parcarea mare, către cartierele orașului. Aceste linii vor fi până la ora unu și jumătate. Avem o linie specială, 130 M, și pentru Râșnov, care va circula de asemenea până la ora 3.00 și linii care fac legătura între cartiere și centrul Brașovului până la ora 1.00 noaptea. Sunt măsuri pentru mobilitate sustenabilă care se sprijină pe flota operatorului care are cele mai multe autobuze verzi din România și motive de mândrie pentru noi, comunitatea brașoveană, că avem acest model de mobilitate sustenabilă pentru un festival de o asemenea anvergură”, a declarat primarul Allen Coliban.

Prezent la conferința de presă de deschidere a Massif 2024, în calitate de investitor în acest eveniment și unul dintre cei mai importanți antreprenori în domeniul turismului, Dragoș Anastasiu, a vorbit despre importanța acestui festival pentru dezvoltarea turismului, în special a celui de eveniment,și pentru atragerea de turiști, atât români, cât mai ales străini.

,,Eu sunt antreprenor în turism, cred foarte mult în incoming, adică în atragerea turiștilor străini în România, și cred că turismul de eveniment are un viitor important în țara noastră, pentru că – eu așa cred în momentul de față – festivalurile, alături de Dracula, sau de Deltă, sau de partea de sălbăticie pe care o avem, reprezintă un atu important pentru România. Vreau să transmit acest mesaj către toți antreprenorii din turism, dar și către antreprenori în general, să ne implicăm. Am investit alături de băieții de la Untold, pentru că îmi doresc foarte mult ca Brașovul să fie pe lista internațională a turismului și cred că vom reuși”, a explicat Dragoș Anastasiu.

Conform organizatorilor, în cele 4 zile de festival sunt așteptați 45 – 50.000 de spectatori, atât la scenele din zona festivalului, cât și pe scenele amenajate la partenerii evenimentului.

Pentru anul viitor, organizatorii Massif iau în calcul extinderea festivalului la 7 zile și organizarea în cadrul lui a unei conferințe muzicale naționale sau chiar internaționale.

Potrivit operatorului de transport în comun RATBV, pe perioada desfășurării festivalului Massif 2024 se va aplica următorul plan de mobilitate:

În perioada 14 – 16 martie se suplimentează următoarele linii care fac legătura dintre Livada Poștei spre cartiere: 1, 2, 2b, 4, 6, 16, 17, 28, 31, 34, 36, 41. Programul se prelungește joi, vineri și sâmbătă până la aproximativ ora 01.00. Ora exactă a ultimelor plecări va fi afișată pe site-ul ratbv.ro în zilele premergătoare.

Linii care pleacă din Poiana Brașov spre cartiere, la sfârșitul spectacolelor: 1M,2M, 6M, 16M, 17M, 28M, 31M, 34M, 36M, 50M. Vor circula joi, vineri și sâmbătă cu ultimele plecări din Poiană la aproximativ ora 1.30. Duminică, ultimele plecări pe aceste trasee vor fi aproximativ în jur de 19.30.

Linia 20 :

: joi, vineri și sâmbătă, după ora 14.00, vor circula șase mașini. Frecvențava fi la circa 10 minute, dar cu monitorizare și posibilitatea de suplimentare operativă. Pentru primele trei zile de festival, ultimele plecări din Poiana Brașov vor fi la ora 3.00.

Pentru duminică, vor circula șase mașini de la ora 10.00 până la 22.30, iar ultima plecare din Poiana Brașov pe linia 20 va fi la ora 23.59.

Remorci biciclete: joi, vineri și sâmbătă vor fi disponibile doar până la orele 14.00, iar duminică deloc, din cauza fluxului mare de călători, a nevoii de operativitate și asigurare a ritmicității etc.

Linia 100:

joi, vineri și sâmbătă, după ora 14.00, vor circula patru mașini. Pentru primele trei zile de festival, ultima plecare din Poiana Brașov va fi la ora 3.00.

Pentru duminică, patru mașini de la ora 10.00, iar ultima plecare din Poiana Brașov la ora 22.30.

!! Atenție!! Linia 100 are plecări din capătul Livada Poștei în ambele sensuri: de la peronul de pe trotuarul unde este casieria pleacă spre Poiană, iar de la peronul 4 pleacă spre Gară.

Linia 130M : circulă joi, vineri și sâmbătă între orele 14.00 – 03.00, pe traseul parcare Cetate Râșnov – Poiana Brașov (terminal parcarea mare). În tot intervalul orar, circulă două autobuze, cu posibilitate de suplimentare dacă este cazul. Duminică, circulă de la 10.00 la 22.30 (ultima plecare din Poiana Brașov).

: circulă joi, vineri și sâmbătă între orele 14.00 – 03.00, pe traseul parcare Cetate Râșnov – Poiana Brașov (terminal parcarea mare). În tot intervalul orar, circulă două autobuze, cu posibilitate de suplimentare dacă este cazul. Duminică, circulă de la 10.00 la 22.30 (ultima plecare din Poiana Brașov). Linia 60 (SilverMountain): joi, vineri și sâmbătă va circula până la orele 03.00, iar duminică, până la 22.30.

În toate cele patru zile va fi prelungit programul și la casieriile din Livada Poștei și Poiana Brașov, astfel: Livada Poștei, joi și vineri – între orele 06.00 -00.30, sâmbătă, între orele 08.00 – 00.30, duminică (8.00 – 22.30); Casieria Poiana Brașov: joi, vineri, sâmbătă, de la 08.00 – 02.00, iar duminică, între orele 08.00 și 22.00. Vor exista și echipe mobile de vânzare bilete în Livadă și Poiană. Pentru achitarea călătoriilor, RATBV recomandă plata cu: card de transport RATBV, card bancar, telefonul mobil prin aplicația 24pay.

În toate cele patru zile de festival, exceptând liniile suplimentate, pe toate liniile urbane sau metropolitane operate de RATBV orarele se respectă conform programărilor de zi lucrătoare, zi de sâmbătă sau duminică.

Restricții de circulație

Pentru desfășurarea în condiții optime a festivalului au fost aprobate următoarele restricții:

a) închidere parcarea mare Poiana Brașov pentru organizare terminal RATBV, stații taxi/Uber/Bolt, deszăpezire, centru de ridicare brățări de festival, zona de pauză personal bord, în perioada 13.03.2024 ora 20.00 – 17.03.2024 ora 22.00. b) restricționare circulație rutieră pe DN 1E Brașov – Poiana Brașov, cu trecere permisă exclusiv pentru mijloacele de transport public/ mașini de intervenție/ taxi/ ride-sharing/ riverani/ mașini acreditate, în perioada 14.03.2024 – 16.03.2024 între orele 16.00 – 01.00 și în ziua de 17.03.2024 între orele 11.00 – 22.00. c) amenajare stație temporară pentru stocare autobuze la AJOFM (Livada Poștei), în perioada 13.03.2024 ora 23.30 – 17.03.2024 ora 22.00.

Pe parcursul celor patru zile de festival, riveraniiau acces rutier în intervalul orar restricționat,în baza unuipermis de acces auto provizoriu. Acesta poate fi ridicat de la Centrul de Agrement (punctul de acreditări) din Poiana Brașov, între 12 și 17 martie, în intervalul orar 8.00 – 20.00, sau de la Primăria Brașov, Centrul de Informații pentru Cetățeni (luni – joi, între orele 8.00 – 16.00, vineri, între orele 8.00 – 13.00).