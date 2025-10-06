Sezonul Premiilor Nobel începe luni, cu acordarea celui pentru Medicină sau Fiziologie.

Distincțiile au fost create de Alfred Nobel, om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea.

Primele premii au fost acordate în 1901, la 5 ani după moartea sa.

În 1968, Banca Centrală a Suediei a creat un al şaselea premiu, pentru realizări în domeniul economiei.

Câştigătorii distincțiilor din acest an se vor alătura panteonului din care fac parte de la fizicianul Albert Einstein până la Maica Tereza.

Potrivit programului oficial publicat pe site-ul Fundației Nobel, laureații vor fi anunțați astfel:

Fiziologie sau Medicină – luni, 6 octombrie

Fizică – marți, 7 octombrie

Chimie – miercuri, 8 octombrie

Literatură – joi, 9 octombrie

Pace – vineri, 10 octombrie

Premiul Sveriges Riksbank pentru științe economice – luni, 13 octombrie

Distincțiile vor fi înmânate oficial pe 10 decembrie, ziua în care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel.

Fiecare premiu include o sumă de aproximativ 1,2 milioane de dolari, o medalie de aur de 18 carate și o diplomă personalizată.

O regulă importantă a procesului de selecție este că nimeni nu se poate auto-nominaliza, însă o persoană poate fi propusă de mai multe ori de către alții, inclusiv de către membrii comitetelor Nobel.

Potrivit presei internaționale, președintele american Donald Trump se află din nou printre numele vehiculate pentru Premiul Nobel pentru Pace, pe fondul inițiativelor diplomatice recente promovate de administrația sa.