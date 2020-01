Cei doi agenți de poliție care au prins în flagrant doi traficanți de țigări pe raza comunei Tutova, au fost felicitați de Corpul Național al Polițiștilor după ce aceștia din urmă au aflat că oamenii legii au refuzat de la contrabandiști suma de 10.000 de lei plus bijuterii, oferite drept mită ca să închidă ochii asupra tranzacției descoperite.

Polițiștii i-au prins în flagrant pe 5 ianuarie, pe doi bărbați care tranzacționau țigări de contrabandă în valoare de 50.000 de lei pe piața neagră, pe raza localității Tutova. Conform cercetărilor, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Buzău s-a deplasat cu autoturismul până în localitatea Tutova din județul Vaslui, unde un alt bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea vasluiană Lunca Banului, îl aștepta pentru a efectua o tranzacție cu țigări de contrabandă. Cei doi s-au întâlnit în parcarea unui restaurant din Tutova și în momentul în care „perfectau” schimbul au fost surprinși în flagrant de o patrulă a Secției 3 Poliției Rurală Bârlad. (citește aici cum au fost prinși traficanții)

În momentul în care au fost prinși, cei doi contrabandiști au încercat să-i mituiască pe cei doi agenți cu suma de 10.000 de lei plus niște bijuterii, însă agenții au refuzat categoric.

Unul dintre contrabandiști a ajuns în arest pentru 30 de zile iar celălalt a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De reținut este că traficantul ajuns în arest este un fost polițist de frontieră, Lucian Andriuță, care a demisionat în 2011 după ce a fost depistat cu țigări de contrabandă ascunse în autoturismul personal.

„Pe 5 ianuarie 2020, agentii de politie Fabian Mihai Tănase si Vicent Costel Lacreteanu, de la Postul de Politie Tutova, Sectia de Politie Rurala nr. 3 Barlad, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in jurul orelor 20.15, au observat in parcarea de pe DE 581 doua auto parcate spate in spate. In urma verificarilor autoturismelor, au gasit un numar de 7.500 de pachete de tigari din Republica Moldova si imediat au solicitat sprijin colegilor de la Politia Municipala Barlad. Contrabandistii au incercat sa le ofere, initial, 5.000 de lei drept mita, iar ulterior 10.000 de lei si bijuterii, dar agentii au refuzat. In aceasta cauza s-a procedat la indisponibilizarea celor doua autoturisme, s-au confiscat pachetele de tigari si s-a intocmit dosar penal pentru contrabanda. Totodata a fost sesizat procurorul si cu privire la aspectele savarsirii infractiunii de dare de mita. Precizam ca agentii de politie sunt incadrati in Ministerul Afacerilor Interne din sursa externa din anul 2017 si si-au dorit dintotdeauna sa imbratiseze aceasta profesie, unul dintre ei avand un model chiar in familie”, se arată în postarea polițiștilor de la Corpul Național.