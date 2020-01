Tendințele de dinainte de 1989 când vocea celor mulți era ignorată iar oficialitățile aplicau programul administrativ în pas de cadență, par să fi renăscut la Bârlad. Deși foarte mulți bârlădeni și-au arătat nemulțumirea față de modul cum noul operator de salubritate a ales să gestioneze situația pe plan local după preluarea de la 1 ianuarie 2020 a atribuțiilor în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere, administrația Boroș nu dă nici un semn că ar fi luat act de doleanțele contribuabililor.

Sute de bârlădeni s-au plâns de faptul că noul operator, respectiv Urbana Bistrița, i-a somat să încheie un nou contract, iar pentru încheierea acestuia să prezinte câte o copie xerox după fiecare document de identitate al fiecărui membru al familiei și după actul de proprietate al locuinței. Cu toate că pe internet, pe pagina instituției și chiar și a edilului Dumitru Boroș există comentarii și întrebări legate de acest subiect, despre cât de legală este practica solicitării acestor fotocopii având în vedere că ele conțin date cu caracter personal și automat ele nu pot fi predate (conform legii) decât unor persoane autorizate în mod legal să opereze, să dețină și să le prelucreze, nimeni nu pare să ia în seamă aceste semnalări.

Mai mult, Urbana Bistrița a dat termen de 20 de zile pentru încheierea noilor contracte și a anunțat că pe teren vor merge agenții încasatori, din ușă în ușă, pentru perfectarea acordurilor respective. Oamenii spun că, în mare parte, la uși nu le-a bătut nimeni și că respectivii agenți s-au rezumat la doar a lipi pe ușile de la intrare în scări, afișe cu documentația necesară încheierii contractelor.

Sunteți plecați în afară? Plătiți oricum taxa de salubritate.

Ca războiul să fie total, oamenii care au mers la sediul primăriei pentru a face contractele, susțin că li s-a spus că dacă dețin două sau mai multe locuințe, la fiecare trebuie să fie trecută o persoană în mod obligatoriu. Contractul cu nouã firma de salubrizare prevede cã si persoanele care locuiesc în afara țãrii vor trebui sã plãteascã taxa de salubrizare pentru o persoanã, adicã 11 lei/ luna 132 lei pe an OBLIGATORIU. Și persoanele care au mai multe locuinte, dar numai una este ocupatã, restul fiind închise, vor plãti pentru o persoanã de fiecare casã (proprietate) în care de fapt nu stã nimeni si nu se produce gunoi!

Bârlădenii se plâng, Primăria comunică orarul de funcționare!

Administrația Boroș nu pare a fi prea impresionată de numărul mare de nemulțumiri la adresa Urbana Bistrița și nu dă nici un semn că ar încerca să concilieze conflictul. În schimb, transmite publicului bârlădean programul, locațiile și data până la care pot încheia aceste contracte.

„Începând cu data de 18 ianuarie 2020, cetățenii municipiului Bârlad vor avea posibilitatea de a-și depune documentele și declarațiile în vederea stabilirii taxei de salubritate și în zilele de sâmbătă și duminică astfel:

Sâmbătă (18 și 25.01) și duminică (19 și 26.01)

Centrul de Informare Turistică (intrarea principală în Grădina Publică)-Program 10.00 – 14.00

Fostul sediu al Poliției Locale (strada George Enescu, nr. 4, bl. G2, parter)-Program 10.00 – 14.00

Biroul de ajutor social (vizavi de sediul Aquavas Bârlad)-Program 10.00 – 14.00

Pentru cei care locuiesc în zona centrală, în continuare documentele se primesc de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, în holul central al Primăriei Municipiului Bârlad, precum și în zilele de sâmbătă (18 și 25.01) și duminică (19 și 26.01), între orele 10.00 – 14.00.

În paralel, agenții încasatori ai Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ și Încasare Taxă Salubritate continuă să se prezinte la domiciile cetățenilor, pentru a colecta documentele și declarațiile, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Reamintim că declarațiile în vederea stabilirii taxei de salubritate trebuie depuse până la data de 29.01.2020.”

Reacții dure pe internet la adresa Urbana Bistrița și Administrației Locale. Amenințări cu procese.

„Puteau sa-si mute sediul frumos intr-o cladire cu toate documentele noastre și era perfect….nu să alergăm ca proștii de colo colo și să stăm o zi intreagă la randuri…..vai de capu lor” (Doina Radu)

„Încă așteptăm pliante de informare acasă. În campania electorală, ați avut bani de aruncat pe fereastră, pentru a ne demonstra ce gospodar desăvârșit sunteți. Aveți obligația să informați toți cetățenii ( sunt și oameni amărâți ce nu-și permit abonamente la internet)” (Dorra Maya)

„Cred ca in vara asta Judecatoria va fi ocupata cu procesele intentate impotriva acestei decizii si a modului de aplicare; avand in vedere ca foarte multi cetateni sunt in afara tarii cu siguranta se vor produce abuzuri si ilegalitati, primaria barlad observ ca nu are un serviciu de comunicare coerent prin care sa raspunda la intrebarile cetatenilor,ma intreb, ptr ce anume sunt platite aceste personaje din banii publici?!” (Madita Dida Lng)

„Am și eu o nedumerire , contractele de la vechea firmă ,de ce nu sunt luate în evidență ?? Acolo am plătit toți bârlădenii și au fost făcute contractele ,care se găsesc în calculator .De ce mai trebuie alte contractele. ????????” (Ada Ibănescu)

Până în acest moment nici primarul Dumitru Boroș și nici viceprimarul Roxana Miron Feraru, nu au anunțat intenția vreunei conferințe de presă prin care să aducă lămuriri asupra situației tensionate dintre bârlădeni și noul operator de salubritate.