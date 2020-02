Primăria Municipiului Bârlad informează că, marți, 4 februarie, a invitat toți directorii de unități de învățământ locale pentru a analiza problemele cu care se confruntă acest domeniu prioritar pentru administrația actuală.

Întâlnirea a avut loc cu începere de la ora 12.00, în sala de conferințe a Cinematografului „Victoria” din Bârlad. Au răspuns prezent directorii școlilor din municipiu, sau reprezentanți ai acestora, o parte din consilierii locali, conducerea Poliției Locale, șefi de servicii din cadrul Primăriei, părinți și personal medical din cabinetele școlare.

Problemele discutate au fost: gripa și virozele în rândul populației școlare, acțiunile de ecologizare viitoare, buget învățământului local pe anul în curs, aniversarea a 200 de ani de la nașterea DSomnitorului A.I. Cuza, securitatea în unitățile de învățământ, și rețeaua scolară locală.

„Punctual, am analizat în detaliu fiecare subiect în parte, așa cum trebuie să se întâmple la fiecare început de an bugetar. Am acordat timp generos problemelor legate de sănătatea și securitatea elevilor din școli și, deși am fi vrut să dicutăm mai aplecat și mai în detaliu pe probleme legate de buget, am fost vitregiți de prezența consilierilor locali PSD, care au refuzat să particie la această întâlnire. Decizia lor de a nu da curs invitației de a se întâlni cu directorii unităților de învățământ este cu atât mai dezonorantă cu cât aceștia au adus în discuție o serie de probleme care ar trebui să îi intereseze în mod direct. Mă refer la situația viitoare a fostei Școli „V.I. Popa”, sau a întregii rețele școlare pe care toți consilierii locali vor trebui să o aprobe în curând”, a spus primarul Dumitru Boroș.