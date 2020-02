Acuze deosebit de grave ale fostului director DRDP Iași, Mugurel Laicu, care a recționat printr-o scrisore deschisă după ce primarul Dumitru Boroș l-a acuzat de rea intenție în ceea ce privește realizarea sensurilor giratorii de pe bulevardul Republicii din municipiul Bârlad, cât timp acesta a îndeplinit funcția de director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iași (DRDP).

ACTUL 1. De la ce a plecat războiul declarațiilor:

„Abia o dată cu instalarea noului șef al DRDP Iași, domnul inginer Dănuț Pilă, am putut găsi înțelegerea pe care am tot căutat-o mai bine de trei ani. Pur și simplu nu s-a vrut! Ne era și rușine să le mai spunem bârlădenilor câte intervenții și cât lobby am făcut pentru acest sens, pentru cel de la intesecția Republicii cu Popa Șapcă și cel de la BCR. Acum, în sfârșit, putem spune că eforturile depuse încep să prindă contur, odată cu amenajarea, fie și provizorie, a sensului giratoriu de la Confecții. Așadar, luni dimineață, primele echipe vor intra la lucru în acea intersecție! Prin urmare, rugăm participanții la trafic care vor tranzita zona respectivă să dea dovadă de înțelegere, să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile personalului de la Drumuri și ale polițiștilor rutieri”, a declarat săptămâna trecută primarul Dumitru Boroș.

ACTUL 2. Replica imediată a fostului director DRDP Iași:

„Primarul PNL , Bouros sau Pinochio de Bârlad și col SRI pensionar Pila -Dir DRDP , beneficiar de pensie specială și evident salar, spun și fac lucruri trăsnite, dezinformând opinia publică bârlădeană (de specialitatea incompetentului Guvern Orban ) cu articole comandate la persoane care pur și simplu nu merită să fie băgate in seamă astfel încât sa mă facă să le arat scheletele de prin șifonierele pline de ploșnițe.

Personal știu ca acest domn Bouroș -Pinochio de Bârlad a intrat in Campanie Electorală, el știe mai bine ca mine că nu va mai prinde un nou mandat fiind sub nivelul mării la încrederea în rândul bârlădenilor!

Sunt acuzat de Pinochio Bouros de la Barlad, ca aș fi mințit in legătură cu o așa zisă girație provizorie …???!!!

Aceste două personaje coborâte direct din Kafca, total atehnice, vin in fata bârlădenilor cu o soluție de girație provizorie, proiect ce miroase a doagă, are elemente de alcoolemie de 1,80gr/oo !!!

Cum să-ți treacă prin cap să pui în mijlocul municipiului Bârlad niște bidoane colorate , care îmi aduc aminte de iarmarocul copilăriei mele ce se ținea in mahalaua Podenilor, unde erau de mare interes lanțurile lui Iuju !

Să vă fie rușine dle Bouroș Pinochio de Barlad, că folosiți un limbaj de ghiocer de la periferia mahalalelor Podeni – Munteni a anilor ‘60 – ‘70 !

Să îi amintesc eu dlui Bouroș Pinochio de Barlad, ce a făcut bârlădeanul ( mă mândresc cu acest titlu dle Bouroș) Ovidiu Mugurel Laicu pentru orasul natal in perioada 2012 – 2019 :

– Asfaltarea integrală a DN 24 ce traversează mun Barlad !

De ce nu la asfaltat Col SRI PILA “Dir cu capul pe umeri” in anii 2011 – 2012 când făcea naveta la Primăria Grivița? Bine el nu a fost in stare sa asfalteze in Tatarnita-Negresti măcar 1 metru de stradă, a trebuit sa le asfaltez tot eu.

– Dacă Primaria Mun Barlad nu cheltuie 1 leu pentru intretinere pe timp de vara și iarna a DN ce traversează municipiul , asta se datorează barladeanului Ovidiu Mugurel Laicu care a susținut la CNAIR și MT ca pana la începerea lucrărilor la VO BARLAD, DN24 sa nu fie predat municipalității !

– Ați putea sa îmi multumiți dle Bouroș Pinochio nu sa mă faceți mincinos !

Sa ii amintesc dlui Bouroș Pinochio de Bârlad ca DN 24 prin mun Barlad, a fost sărit intradins de la programul de modernizare de ministru Transp Anca Boagiu, care dorea să-l transfere pe fostul primar ( da, primar adevărat, meseriaș) de la PSD la PD !

Spre cinstea și onoarea lui, dl primar a rămas om onorabil, devotat PSD și bârlădenilor!

A trebuit să vină bârlădeanul Ovidiu Mugurel Laicu, ajutat de GUV PSD , ca să îndrăznească să asfalteze tot axul orașului !

Unde erați dle Pinochio Bouroș in 2014 când asfaltam mun Barlad?

Tot de numele barladeanului Ovidiu Mugurel Laicu care împreuna cu echipa PSD Vaslui & Bârlad, am reușit să deblocam Varianta Ocolitoare Barlad după o muncă foarte grea !

In acest moment VO BARLAD, are SF și Pr Th finalizat, am lăsat anul trecut 16 mil pentru începerea lucrărilor efectiv!

Ați venit dvs cu guvernul incompetent Orbán și arcul guvernamental antinațional PNL-PMP PETROV, și nu găsiți nici la ora asta soluții de finantare, constructorul fiind aproape de a renunța la lucrare!

Sa vedem acum dle Bouroș -Pinochio de Barlad, cum se face o girație serioasă și ce am făcut până acum:

– Asiguratea finanțării in 2019 pentru SF-P TH- Ex

– Conceperea CS și avizarea sa la CTE DRDP IASI și CNAIR -SIG Circ .

– Org procedurilor de licitație ( pr, execuție )

– Aviz Pr Th CTE DRDP IASI

– Transmiterea spre avizare la CTE CNAIR !

– Alăturat va atașez adresa de la CNAIR prin care proiectul a fost retransmis proiectantului spre completări ! Asta era deja pe 14 Noiembrie 2019 când guvernul toxic PNL -PMP PETROV, preluase puterea!

Din acel moment dl Scarlat Dir gen CNAIR, colegul dvs de partid prin Dir SIG CIR dl Pavăl Flavius, practic mi-au refuzat toate proiectele la avizare știind ca am peste 50% din bugetul CNAIR ca saă mă pună in imposibilitatea cheltuirii banilor astfel încât sa nu mai cer pentru iarnă!!!

Din Decembrie 2019, nu mai sunt la DRDP și chiar dacă eram nu vă făceam girație tigănească in Barlad!

Bârladul trebuie respectat , nu batjocorit cum faceți dvs care sunteți total depășit de problemele administrative!

Dle Bouroș Pinochio de Barlad, referitor la afirmațiile dvs că as fi răspuns la comenzi politice, sunt total iresponsabile, nu ii mai credeti pe bârlădeni oligofreni și prost informați, PSD nu dă comenzi politice așa cum face PNL care după vizita dvs la MT și-a chemat majordomul de la Iasi și ia dat dispoziție sa găsească aceasta soluție de bășcălie (care o studiasem și eu cu colegul Siminiceanu Sef SIG Circ DRDP, dar care este extrem de atehnică și sfidează siguranța circulatiei ! )

Oare ce presiuni o fi făcând Col SRI PILA la SIG Circulatiei ca sa fie dat aviz pe așa ceva???

Dle Dimache Catalin, Sef Dep Intretinere, nu mai faceți acum teoria giratiilor și siguranței circulatiei?

Dle Bouroș Pinochio de Barlad, de ce faceți presiuni sa schimbe Șeful SDN BARLAD, un drumar de meserie, om tehnic, implicat cu știință de carte și experiența?

Sau aceste lucruri nu contează la PNL-PMP PETROV, dvs doriți sa dați afară meseriașii și sa instalați lipitorii de afișe !

E bine, oricum nu aveți bani ca sa începeți lucrările la VO BARLAD, așa că puteți apela la lipitorii de afișe PNL astfel încât să vă onorați notele de plată la partid!

Și încă ceva dle Bouroș Pinochio de Bârlad, anul trecut (ca să mă raportez la ultimul an) bârlădeanul Ovidiu Mugurel Laicu, împreună cu GUV PSD, am făcut in Moldova nu mai puțin de 576 km de covoare asfaltice!

Incompetentul Guvern PNL& PMP PETROV, și evident incapabilul de la DRDP IASI, știți câți km de covor asfaltic au anul acesta in program?

50 de km , din care 35 sunt deja acontați la Suceava, rămân 15 km pentru 7 județe, deci cam 2km / județ!!!!!

ASTA E INCOMPETENTĂ CRASA DLE BOUROȘ PINOCHIO !

Și vă mai dau 2 poze cu dl Col SRI PILA “director cu capul pe umeri” și “ neimplicat “ politic!

Poate reveniți după ce îl vedeți in primul rând la PMP PETROV unde ia notițe sârguincios in urma discursului cumătrului Presed Org și i el evident

Vicepresedinte PMP PETROV (oricum la alt partid nu ar fi putut fi )

# VO BARLAD – deblocată de PSD

# VO BARLAD – subfinantată de

PNL”, a transpus Mugurel Laicu în scrisoarea deschisă primarului municipiului Bârlad.