Având în vedere interesul foarte mare manifestat de cetățenii municipiului Bârlad din cartierele Centru, Țuguiata, Bariera Puiești (Cotu Negru), Deal, Crâng, Complex Școlar, Munteni, Podeni și Gară în privința demarării lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă, precum și a lucrărilor de canalizare și reabilitare a canalizărilor existente, primăria municipiului Bârlad informează că, astăzi, 06 martie 2020, proiectul referitor la această importantă investiție a fost scos la licitație pentru a patra oară.

Este vorba despre Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”, care este coordonat de la nivel județean și care va fi implementat și la Bârlad, după mai bine de doi ani și jumătate de eforturi și demersuri pornite de la nivel local.

„Din dorința de a debloca cât mai repede acest proiect, pe data de 18 februarie am mers la București însoțit de domnul secretar general Cătălin Haret, domnul Cezar Chiper, director tehnic al Primăriei și domnul Cătălin Moraru, șeful Biroului de Fonduri Europene. Am avut trei întălniri, respectiv cu domnul ministru Boloș, la Ministerul Fondurilor Europene, cu domnul Secretar general al Guvernului, Antonel Tănase și cu reprezentanți ai Direcției de finanțări, din cadrul Ministerului de Finațe. Discuțiile purtate au fost aplicate pe acest proiect de fazare, astfel că pe data de 03 martie am revenit cu o adresă la Ministerul Fondurilor Europene iar pe data de 05 martie am primit răspunsul că acest minister va susține suplimentarea proiectului. Prin urmare, astăzi proiectul a fost scos la licitație pe SICAP!”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Valoarea Contractului de finanțare a acestui proiect este de 46 milioane lei, fără TVA, din care 85% este contribuția Uniunii Europene, 13% a statului iar 2% vor fi suportați de bugetul local. Obiectivul proiectului este „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației” și va avea drept rezultat final conectarea la sistemele de alimentare cu apă și canalizare a tuturor cetățenilor din municipiu.