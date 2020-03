Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad invită iubitorii de pictură la o expoziție care chiar din titlu dezvăluie conținutul și motivele acestui demers, urmare a situației de urgență sub care se află țara noastră din cauza coronavirusului. Din data de 17 martie expoziția poate fi vizionată pe site-ul muzeului și adresa de facebook a instituției.

„Înțelegând menirea muzeului, respectiv aceea de a oferi, în permanență, publicului motive de încântare și satisfacție, am decis ca în aceste momente tensionate – în care adunarea la un loc a unui număr mare de persoane nu este indicată – să încercăm a asigura clipe de relaxare și încântare iubitorilor de artă, mulți dintre aceștia fiind obligați să rămână, pentru un timp, izolați. În consecință, am căutat, și sperăm noi, chiar am găsit calea prin care publicul să vină în contact cu frumosul, fără a-și asuma vreun risc.

În acest sens am pregătit, pentru iubitorii de pictură, o expoziție care chiar din titlu dezvăluie conținutul și motivele demersului nostru, respectiv „ANTIVIRUS 2020″. Expoziția va aduna la un loc mai multe lucrări semnate de artiști celebri, care au abordat drept subiect florile și anotimpul care anunță trezirea la viață a naturii. Lucrările care fac parte, în exclusivitate, din patrimoniul instituției, fiind semnate de pictorii: Alexandru Ciucurencu, Octav Băncilă, Gheorghe Vânătoru, Constantin Piliuță, Dan Hatmanu, Vasile Grigore, Lucia Piso, Mihai Adamiu, Ion Musceleanu, Ion Theodorescu – Sion, Ștefan Constantinescu, Rita Marinovici – Chiricuță etc. Titlurile lucrărilor fiind dintre cele mai diverse, cum ar fi: Flori în vas albastru, Flori, Vază cu crizanteme, Natură moartă cu oglindă, Peisaj, Amintiri din copilărie la Zorleni etc.

Vizionarea expoziției se va putea realiza, într-o manieră inedită, generată de situația cu care se confruntă țara noastră în aceste zile, urmărind site-ul muzeului și adresa de facebook a instituției, începând cu data de 17 martie 2020.

În acest mod, considerăm că putem rămâne aproape de publicul nostru, dorind să îi aducem o rază de lumină și speranță în aceste momente de încercare, în care responsabilitatea, solidaritatea și echilibru pot face diferența.”