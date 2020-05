De luni, s-au reluat lucrările de asfaltare în totalitate a unui număr de 20 de străzi, inclusiv alei, parcări și fundături de zonă. Proiectul (demarat în noiembrie 2019), care însumează 10 kilometri liniari de covoare asfaltice, este unul dintre cele mai ambițioase inițiative pe care actuala administrație și le-a propus pentru localitate.

Finanțarea este asigurată exclusiv de la bugetul local și are o valoare de peste 10,7 milioane lei. Primele străzi din acest pachet (G-ral Naumescu, Mihail Kogălniceanu, Siret și aleea de legătură dintre aceste ultime două artere) au fost asflatate încă de anul trecut. Astăzi au reînceput lucrările, cu strada I. C. Brătianu.

„În primul rând, conform fișelor de buget, care sunt publice, municipiul Bârlad nu a primit niciun leu de la guvernul PSD, la ultimele trei rectificări consecutive din 2019. Din contră, am fost mereu „atenționați” că am avea excedent! Anul acesta însă, în oglindă, se poate vedea că actualul guvern ne-a alocat deja 4,1 milioane lei, pentru a completa bugetele afectate de cheltuielile generate de situația de criză în care am fost. Apoi, pe 11 iulie 2019 am aprobat indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local și abia pe 11 noiembrie s-a semnat contractul. Anul trecut s-au asfaltat trei străzi și o alee de legătură, din acest pachet iar anul acesta, astăzi, s-au reluat lucrările cu I. C. Brătianu, după ce până acum s-au ridicat capacele pe toate străzile din contract. Tot anul acesta, prin diferite jocuri politice, mergând, cum au mers patru ani, doar pe considerendul „Hai să-l blocăm, să amânăm, să tergiversăm orice proiect!”, consilierii locali PSD au blocat activitatea Consiliului Local pe toate proiectele de patrimoniu. Asta tocmai în ideea de a nu se continua aceste asfaltări până după alegeri. Ghinion! Campania s-a amânat iar asfaltările tot vor fi făcute, cu sau fără voia lor! Mai trebuie să se știe că despre acest proiect, de o asemenea anvergură, cu 20 de străzi asfaltate de-odată, nu a vorbit niciun fost primar, până în primăvara anului 2019. Dar, pentru că eu mi l-am asumat, l-am promovat, l-am adus în dezbatere și am identificat și resurse financiare, acum trebuie să ai tupeu maxim să afirmi că PSD-ul asflatează Bârladul. Când, de fapt, cei de la PSD știu foarte bine că doar piedici ne-au pus, numai să nu se facă nimic în acest oraș! E bine să se mai știe că imaginea și-o câștigă doar oamenii care muncesc, nu cei care care apar prin fotografii, doar pentru a manipula și dezinforma”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Reamintim că acest proiect amplu vine în continuarea unui alt proiect demarat recent, și anume asfaltarea și modernizarea altor 9 străzi, respectiv Cerbului, Muzelor, Brâncoveanu, Aurel Vlaicu, Ștefan Neagoe, Gheorghe Emandi, Opanez, Griviței și Ioan Codrescu”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Detaliile tehnice ale proiectului și lista completă a străzilor arată astfel:

Strada Lungime (m)

1 Nicolae Iorga 485

2 Hotin 450

3 Lirei 750

4 Vasile Lupu 855

5 Ștefan Procopiu 240

6 Siret 230

7 I.C. Brătianu 1.200

8 Gheorghe Doja 565

9 Popa Șapcă 350

10 Carpați 731

11 Vărărie 780

12 Gheorghe Vrabie 258

13 General Naumescu + Alei 250

14 Vergeze (Emil Gîrleanu)+Alei 600

15 Aleea Parc + Alei 450

16 Republicii (spate Berlin Gradină) 320

17 Mihail Kogalniceanu 260

18 Dr. Codrescu 320

19 Suceava 415

20 Episcop Iacov Antonovici 360

21 Altele (alei, parcări, fundături zonă) 131

TOTAL 10.000

Costuri:

Valoarea totală alocată realizării lucrărilor este de 10.717.080 lei (inclusiv TVA), din care 10.085.122 lei, cu TVA, reprezentând Construcții + Montaj, eșalonată pe durata de implementare prevazuta de 12 luni, astfel:

2019 – 6.250.000 lei (inclusiv TVA).

2020 – 4.467.080 (inclusiv TVA).

Finanțarea și durata estimată de realizare :

– durata de implementare a lucrărilor: 12 luni, din care 10 luni pentru execuție.

– finanțarea se va asigura de la bugetul local.

Caracteristici fizice principale:

– lungime = 10.000 ml (10 km);

– suprafața pe care se vor așterne covoarele asfaltice = aprox. 75.000 mp;

– înlocuire borduri = 1.965 ml.