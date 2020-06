Duminică, 14 iunie, a fost inaugurat Parcul „Mihai Eminescu”, situat în imediata vecinătate a Liceului Teoretic cu același nume. Investiția, suportată în totalitate de la bugetul local, s-a ridicat la suma de 3,67 milioane de lei. Execuția lucrării a început în octombrie 2019 și a fost programată pentru inaugurare la 14 iunie 2020, reprezentând un omagiu adus poetului național Mihai Eminescu, de la a cărei trecere în neființă se împlinesc mâine, 15 iunie 2020, 131 de ani.

„Creșterea calității vieții a fost și rămâne o prioritate a mandatului meu. În partea de sud a orașului s-a simțit nevoia de amenajare a unor spații de recreere. Am redescoperit „Prodana”, loc ce se afla în paragină, iar astăzi punem la dispoziția bârlădenior Parcul „Mihai Eminescu”, oază de liniște și destindere. De asemenea, zestrea Bârladului s-a îmbogățit și cu Grădina Publică, unde am intervenit pe aleea principală, dar și cu Parcul „V. I. Popa”, unde am refăcut locul de joacă pentru copii, am pavat aleile, am amenajat un foișor pentru șahiști și am recondiționat fântânile arteziene.

La „Eminescu”, unde ieri era paragină, astăzi avem un parc de toată frumusețea care cuprinde: 2,9 ha suprafață, 2153 mp alei pavate, 300 mp locuri de joacă, 300 mp spațiu pentru fitness, 598 arbori plantați, din diferite specii, 3279 arbuști, 116 mp amfiteatru, 50 de bănci, o cișmea, grup sanitar etc.

Mulțumim proiectantului și constructorului, care a muncit efectiv zi și noapte cu tot sufletul, pentru realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc tuturor colegilor mei din Primărie, care m-au sprijinit și au fost alături de mine. Mulțumesc, de asemenea, consilierilor locali care au înțeles necesitatea acestei investiții și au votat în consecință. Nu în ultimul rând, mulțumesc d-lui Constantin Duluțe pentru sprijinul financiar acordat orașului și, în special, pentru realizarea acestui obiectiv, înscriindu-se alături de marii filantropi ai Bârladului. Sperăm ca bârlădenii să folosească acest parc construit și cu banii lor cu responsabilitate și simț civic. A fost o inaugurare restrânsă, motivată de starea de alertă, iar în toamnă, când vom muta bustul lui Mihai Eminescu în parc și vom planta un tei alături de bust, să avem parte de o festivitate pe măsura așteptărilor, respectând procedurile inclusiv sfințirea”, e precizat primarul Dumitru Boroș.