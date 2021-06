Munca de voluntar nu este ușoară, dar aduce numeroase avantaje comunității.

Deseori cetățenii sunt primii care ajung la locul unui accident, astfel încât cunoștințele de acordare a primului-ajutor medical se pot dovedi utile pentru fiecare dintre noi.

Voluntarii contribuie la salvarea vieților aflate în pericol, iar eforturile lor joacă un rol vital în recuperarea rapidă a victimelor și răspunsul pozitiv la manevrele efectuate de salvatorii profesioniști.

Gabără Bianca este unul dintre voluntarii care activează în cadrul Detașamentului de pompieri Bârlad și tocmai și-a sărbătorit majoratul. Bianca urmează cursurile Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad, iar în timpul liber lucrează în ture alături de echipajul SMURD.

Activitatea preferată a Biancăi este voluntariatul la SMURD. Chiar dacă e singura din școala ei cu această preocupare mai puțin întâlnită între liceeni, spune că îi oferă satisfacții frumoase, iar cadrele didactice încă încearcă să se obișnuiască cu preocupările ei extracuriculare.

Cu toate că are deja un an de activitate pe ambulanța SMURD, pe Bianca am văzut-o prima dată transportând buteliile de aer la colegii care aveau nevoie în tragicul incendiu din Bârlad, în care au fost afectate mai multe gospodării.

Iar cu ocazia intrării în rândul cetățenilor cu drept de vot, i-am adresat câteva întrebări ca să o cunoaștem mai bine.

Cum ai aflat de programul de voluntariat „SALVATOR DIN PASIUNE” care se desfășoară inclusiv în cadrul ISU Vaslui?

„Am aflat de programul „Salvator din Pasiune”, de la un alt voluntar, iar după ce mi-a povestit în ce constă activiatea lui, m-a atras foarte mult ideea de a salva vieți și am urmat toate cursurile și practica pentru a putea purta uniforma salvatorilor de pe ambulanța SMURD.”

Ce activitate efectuezi ca voluntar în cadrul unui echipaj de pe ambulanța SMURD?

„Pe lângă manevrele de bază şi cele avansate de prim ajutor, pentru început, am fost instruită cum să verific periodic echipamentele, dar şi cum să ajut echipajuele care intervin în cazul unor pacienţi care au intrat în stop cardio-respirator. Meseria de paramedic este destul de solicitantă, mai ales că acesta are rolul de a răspunde la numeroase apeluri medicale de urgență. Învăţăm cum să relaţionăm cu pacientul încă de acasă și putem discuta cu el ca să aflăm ce probleme medicale acuză și de asemenea știm ce trebuie să facem în cazurile de maximă urgență.”

Ce părere ai despre rolul voluntariatului în cadrul tinerilor și care este motivația pentru a activa ca voluntar în cadrul pompierilor ?

„Consider că voluntariatul poate ajuta pe toți cei care își doresc să acumuleze cunoștințe , când vine vorba de acordarea primului ajutor, indiferent de vârstă. Calitatea noastră de voluntari ne ajută pentru că însemnă totodată a avea ca mentor un pompier cu experiență. Stând de vorbă cu o persoană trecută prin greutăți diverse, cred că noi tinerii putem învăța în mod practic despre responsabilitate, altruism și primim o direcție mai clară asupra viitorului nostru.

După părerea mea, toți tinerii ar trebui sa urmeze această carieră, deoarece ne ajută pe noi înșine, iar la rândul nostru putem ajuta și pe cei care pot avea nevoie. Până acum, voluntariatul m-a ajutat foarte mult, deoarece am mai multă încredere în mine când văd că sunt de ajutor. Mergând la diferite intervenții cu colegii mei și văzând cazuri și probleme diverse ale unor pacienți, îmi oferă o stare de bine și de satisfacșie de fiecare dată când văd că am reușit să ajut un om.”

Spune-mi despre câteva intervenții care te-au impresionat sau din care ai învățat ceva deosebit.

„Pacienții noștri pot fi găsiți în diferite situații: am avut intervenții ușoare pot spune, mici conflicte și agresiuni, astfel încât învășăm cum să ne adaptăm la mediile uneori periculoase. Am avut și o intervenție, dificilă; vorbesc despre incendiul care a afecta câteva gospodării, care m-a marcat puțin, deoarece am simțit prima dată ce înseamnă frica și panica. Cu toate astea am văzut eforturile supraomenești ale colegilor mei care lucrau ca niște lei pe acoperișurile caselor și tot ce aveam în gând era să-i ajut pe ei și echipajul de pe ambulanță pentru a monitoriza bătrânii care au suferit mici atacuri de panică, pentru a ajuta colegii pompieri care au suferit arsuri, care aveau nevoie de apă, am incercat să fac tot ce mi-a stat în fire să ajut și să fie bine.”

Spune-mi câteva din activitățile la care ai participat în calitate de voluntar, impreună cu pompierii.

„Am participat la simulări de cutremur, alaturi de colegii mei, în care am acționat pentru salvarea persoanelor aflate în blocurile afectate de cutremur, care aveau nevoie de prim ajutor și am învățat cum ar trebui procedat în caz de un seism puternic.

Voluntarii sunt una din resursele valoroase ale unei societăți. Ei aduc în comunitățile locale cunoștințele dobândite, abilitățile de acordare a primului ajutor și capacitatea de a evalua rapid situația astfel încât Dispeceratul 112 să primească informații corecte despre ce se întâmplă la locul unui accident sau incendiu. „

Sursa: Realitatea de Vaslui