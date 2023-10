Consumul de droguri și traficul de stupefiante au fost principalele teme atinse, astăzi, în cadrul ședintei CSAT. Președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și mai mulți miniștri au analizat flagelul drogurilor în România.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit la 12 octombrie 2023, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Klaus Iohannis.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a reuniunii au fost incluse subiecte referitoare la consumul de droguri sau alte substanţe stupefiante de către tineri sau elevi – risc major la adresa siguranţei individuale şi naţionale; evoluţiile privind situaţia de securitate în regiunea Mării Negre în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – implicaţii pentru România; planul de înzestrare a Armatei României 2024 – 2033.

În cadrul şedinţei CSAT s-au analizat şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Klaus Iohannis afirma, în urmă cu o lună, că subiectul referitor la consumul de droguri în rândul tinerilor, pe care îl consideră un fenomen alarmant, va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei CSAT.

Pe 11 septembrie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la deschiderea noului an scolar, ca a decis sa includa subiectul consumului de droguri in randul tinerilor pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

„Vreau sa ma refer acum la un fenomen alarmant, cel al consumului de droguri in randul tinerilor. Este o problema care preocupa din ce in ce mai mult societatea noastra si ma bucur ca exista un interes crescut pentru a incerca sa gasim solutii pentru a combate acest flagel. Am decis sa includ pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii acest subiect. Efectele, amploarea, provocarile societale ale consumului de droguri, mai ales de la varste fragede si in scoli, sunt o provocare serioasa la adresa sigurantei individuale si nationale. In acelasi timp, vreau sa subliniez importanta comportamentelor preventive si responsabile. Este crucial ca tinerele generatii sa inteleaga inca de la o varsta frageda pericolele si consecintele dramatice ale consumului de droguri, alcool si tutun”, a afirmat atunci seful statului.