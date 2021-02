„Am fost în multe școli azi, grădinițe. M-am încărcat de energie pozitivă când i-am văzut pe copii, mai ales pe cei mici, că se regăsesc. O imagine greu de descris în cuvinte. Dublat de bucuria că regulile s-au respectat mai mult decât m-am așteptat. Lucrurile s-au derulat bine și a fost un moment de satisfacție. Prudența și responsabilitatea trebuie să rămână obiective principale. Dacă vor fi probleme grave, nu vom ezita să luăm măsuri, dar eu îndrăznesc să fiu optimist și să nu ajungem în situația în care să închidem școlile din nou”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a vorbit și despre celebrul formular de consimțământ pentru testare care trebuie completat de părinte doar în cazul în care un elev are simptome de covid.

„În data de 14 ianuarie, am hotărât că vom discuta pe 2 februarie deschiderea școlilor. Pe 2 a fost emisă hotărârea, miercuri am lucrat la draft și am ajuns la o variantă pe care am aprobat-o vineri. Dintr-o grabă care nu poate fi acuzată, din dorința de a fi totul bine, a apărut un formular care nu respecta mai multe lucruri. Sâmbătă s-a lucrat la el, cu precizarea că el va fi completat atunci când un elev are suspiciuni ale acestei boli. Doar atunci părintele este pus în fața nevoii de a completa acest formular. Nu au fost neînțelegeri, au fost discuții constructive. Părintele nu este obligat să completeze acest formular. Doar atunci când copilul are simptome. Dacă este de acord, testarea se face în școală, dacă există cabinet medical, dacă nu există, va fi făcută de DSP. Adică nu este de acord părintele cu testare, nu mai poate reveni în școală 14 zile, va lua legătura cu medicul de familie.

Testarea elevilor se va face gratuit. E vorba de elevii care prezintă simptome și apoi colegii celui care a fost testat pozitiv”, a explicat ministrul Educației, la Legile Puterii.

Referitor la obligativitatea recuperării orelor, ministrul a declarat: „Nu a zis nimeni că trebuie să meargă sâmbătă la școală. Am spus că noi am făcut cadrul legal ca elevii să aibă șanse corecte la învățare. Insistăm ca profesorii să acorde atenție acestor ore de recuperare. Pachetul este de 5 ore, sau 2-3 ore acolo unde pierderile au fost mai mici. Nu e nevoie să meargă sâmbăta sau diminica. Nu se amestecă inspectoratul în ceea ce stabilesc profesorii cu elevii/părinții. Nu știu de ce se spune că este obligatoriu, nu este. Nu vrei să fii ajutat, nu te obligă nimeni să fii ajutat”.