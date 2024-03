Revoltă totală la școala unde un copil ar fi fost abuzat sexual de două ori de către colegi. Mama acestuia a povestit cum a aflat despre incidentul șocant și face acuzații grave la adresa directoarei. Mai mult, aceasta a menționat faptul că părinții unuia dintre agresori au amenințat-o că la începerea școlii, băiatul ei va fi în pericol. În același timp, mai mulți părinți cer acum măsuri de urgență și spun că se tem să își mai lase copiii în unitatea de învățământ.

„În anul 2022 copilul meu a fost abuzat în toaletă școlii. Noi am aflat prea târziu, într-o joi seară am văzut comportamentului copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului. Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut. A doua zi am venit la doamna directoare și i-am zis și dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță și că de ce nu am venit imediat. Noi am aflat după 3 săptămâni după ce s-a întâmplat. M-am dus la Poliție. Doamna directoare nu a sunat poliția. Noi am sunat poliția de acasă. Doamna directoare când am venit în septembrie să cer o hârtie dacă s-a făcut o anchetă, dânsa mi-a zis că nu s-a făcut o anchetă. Agresorul e clasa a opta. Copilul meu e clasa a doua acum”, a declarat mama copilului agresat.

În urma acestui caz, părinții sunt revoltați și cer socoteală directoarei, dar și cadrelor didactice ale instituției de învățământ.