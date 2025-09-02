Marius Tucă demolează din temelii sistemul aservit care a pus stăpânire pe România! În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, jurnalistul a declarat că în țara noastră se desfășoară un experiment prin care se încearcă ascunderea realității și înlocuirea ei cu propaganda. Tucă este de părere că Ilie Bolojan și oficialii aflați la putere nu fac decât să ne îndepărteze de garanțiile noastre de securitate. De altfel, declară Tucă, politicienii execută ordine străine și ne conduc către prăbușire.

Ce văd arată că România este o țară experiment, o țară în care democrația a fost înlocuită cu propaganda. Încearcă să înlocuiască realitatea cu propaganda.

Ne-am rupt total de America, noi nu suntem partener strategic. Noi suntem țara nimănui în momentul ăsta.

Uniunea Europeană, francezii, germanii ne spun ce să facem. Slugile de la București execută întocmai și la timp.

Odată rupți de americani, partea noastră de securitate, adică ceea ce înseamnă securitatea în Europa și, mai ales, securitatea pentru România nu mai există în momentul ăsta.

Europa merge exact în direcția cealaltă, în direcția opusă față de tot ce s-a discutat la Casa Albă.

Cred că PSD este un partid pe cale de dispariție, cum și PNL -după ce Bolojan va fi o tristă amintire – vor deveni istorie, vor fi undeva acolo la câteva procente să intre sau să nu intre în Parlament.

Suntem o țară a nimănui, dar gata să se prăbușească sub povara miliardelor și miliardelor pe care le dăm pentru armament, pentru reînarmare.

Amenințarea asta a lui Bolojan, astea sunt povești de adormit copiii – că-și dă Bolojan demisia. Nu pleacă niciodată câinii de la măcelărie.

Uitați discuțiile, amenințările lui Bolojan, că nu se întâmplă nimic de genul ăsta. Când se va întâmpla asta, atunci înseamnă că s-a rupt ceva în securitatea de tip nou”, a declarat jurnalistul.