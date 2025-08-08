Pensionarii sunt umiliți in continuare de guvernanți. În ciuda măsurilor de austeritate, mica recalculare nu va avea loc din lipsă de fonduri. Aproximativ un milion de români urmau să primească bani în plus la pensie, însă, guvernanții i-au mințit iar. Asta după ce marea recalculare a fost un eșec, iar ce au primit în plus atunci, acum trebuie să dea înapoi, pentru că pensiile care depășsesc trei mii de lei sunt impozitate suplimentar.

Mica recalculare, așteptată de aproximativ 1 milion de români încă din luna martie, nu va fi gata nici în acest an din lipsă de fonduri.

Datele ne arată că după această etapă pensionarii ar fi trebuit să primească în plus la pensie sume cuprinse între 50 și 300 de lei. Acest lucru nu se va întâmpla însă, asta deși foarte mulți pensionari au plătit sume de până la 3000 de lei la firmele de arhivare private, pentru a-și recupera documentele. Oamenii sunt însă lăsați din nou cu ochii în soare.

Pe de altă parte, marea recalculare a fost un eșec, spun oamenii, și asta pentru că ce au primit atunci în plus, acum trebuie să dea înapoi pentru că pensiile mai mari de 3000 de lei sunt impozitate.

3000 de lei este o sumă extrem de mică, având în vedere că doar coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană ajunge până la 4000 de lei. Pe lângă aceste cheltuieli, se mai adaugă și plata facturilor și a medicamentelor.