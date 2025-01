Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat vineri, într-un interviu acordat Digi24, că prioritatea sa pentru anul 2025 este respectarea unui deficit bugetar de maximum 7%, stabilit prin acordul cu Comisia Europeană, fără a recurge la majorări de taxe sau impozite.

„Fac tot posibilul ca această încadrare în deficitul de 7% să fie realizată fără creșterea taxelor”, a subliniat ministrul.

Întrebat dacă există posibilitatea majorării taxelor pentru a îndeplini obiectivele bugetare, Tanczos Barna a explicat că, deocamdată, acest scenariu nu este luat în considerare. „În momentul de față, nu iau în calcul nicio majorare de impozite și taxe. În următoarele două săptămâni vom avea o imagine mai detaliată asupra cheltuielilor, însă obiectivul nostru rămâne clar: atingerea unui deficit de 7% fără creșterea TVA-ului sau a altor taxe”, a precizat el.

Ministrul a oferit detalii și despre situația deficitului bugetar din acest an, estimând că acesta se va situa în jurul valorii de 8,7%, sub pragul de 9% stabilit. „Am preluat un nivel estimat de 8,7% de la domnul Boloș și am făcut tot ce este posibil pentru a rămâne în aceste limite. Cu siguranță, nu vom depăși 9% la finalul anului”, a adăugat Tanczos Barna.

Sursa: Newsinn