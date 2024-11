Într-o intervenție la Realitatea Plus, Miron Mitrea a abordat subiectul controversat al campaniei electorale a lui Călin Georgescu, subliniind rezultatele surprinzătoare obținute în primul tur al alegerilor parlamentare. Mitrea a explicat complexitatea algoritmilor din spatele platformelor de social media, în special TikTok, și a discutat despre strategiile avansate de targetare a publicului, care pot influența percepția votanților. Cu un discernământ bine fundamentat, fostul politician a evidențiat riscurile asociate cu utilizarea acestor tehnologii, sugerând că succesul neașteptat al lui Georgescu ar putea fi rezultatul unei campanii bine orchestrate, care nu poate fi explicată de simpla lipsă de fonduri, așa cum a afirmat candidatul.

Miron Mitrea: ”Nu stiu daca am spus vreodata si nu era important, pe diploma mea de Bacalaureat scrie analist programator. Eu inteleg foarte bine ce inseamna algoritm. Am auzit foarte multa lume astazi vorbind despre algoritm. Algoritmii sunt baza acestor tipuri de social media. Nu numai social media. Algoritmii sunt folositi si in telefonul nostru, si in toate mijloacele care au legatura cu informatica. Nu o data ai patit tu, eu, sau altii ca vorbind langa telefon despre anumite produse imediat sa primesti pe telefon reclama la produsele respective.

Acum marea problema este ca algoritmii astia sunt facuti de niste oameni care pot schimba directia, pot sa decida orice. Stim ca ceea ce iti prezinta pe interfata, telefon, tableta, ce ai tu acolo, un program de social media, indiferent care, nu seamana cu altul. Nu primim in acelasi timp acelasi tip de informatii. Pentru ca algoitmii calculeaza tot timpul ce interes ai tu, ce interes am eu, ce ne place sa vedem, pentru ca pana la urma finalitatea este sa ia niste bani. Iar respectivele site-uri au oameni care intra si vor sa isi vanda publicitatea.”