Consultantul politic Miron Mitrea a fost invitatul Marinelei Mititelu în emisiunea „Legile Puterii”, de la Realitatea PLUS. Discuția s-a concentrat pe măsurile de relaxare anunțate de guvernanți în săptămâna ce tocmai se încheie. Mitrea a comentat și faptul că apetitul pentru vaccinare va scădea în rândul românilor.

Miron Mitrea: „E dezordine în administrarea României. Nu le e frică de premier, deschid gura când au un microfon în față. Este o luptă electorală, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul măștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidentă, am intrat în mai, vine iunie. Orice virus e mai puțin activ în sezonul cald. Oamenii sunt mai protejați. Trebuie să ne bucurăm că scade incidența COVID-ului în România. Trebuie să urmărim incidența cazurilor noi. (…) Asta nu înseamnă că la serviciu stăm fără mască, nu sunt toți vaccinați. (…) Pfizer vine și ne spune că ne garantează șase luni cu vaccinul. Aș face și al treilea vaccin. (…) Apetitul pentru vaccinare va scădea în mod evident. Lumea pleacă în concedii. Nu mă aștept la o creștere semnificativă a incidenței bolii în perioada următoare. (…) Cei care au apetit, se înghesuie la vaccinare. Nu trebuie să ne raportăm la 22 milioane. O treime e sub vârsta de vaccinare. Suntem cam 12 milioane de oameni care să ne vaccinăm. Când trecem de 5-6 milioane, va scădea masa celor care vor să se vaccineze. (…) Trebuie să avem încredere în cei care se ocupă de vaccinare. (…) Nu cred că Spitalul Foișor a fost golit din greșeală. (…) Nu pot să cred că acolo a fost doar prostie și necunoaștere. A fost și rea voință. Au fost și ceva interese, doar cred. Nu am informații în acest sens.”