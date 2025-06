Consultantul politic consideră că oamenii politici precum Ilie Bolojan nu sunt buni la reforme, pentru că vorbesc mult, dar fac extrem de puțin.

„Chiar și oamenii inteligenți fac prostii mari. Cum să spui că guvernul tău taie bursele și banii pentru mame? Această putere, născută alambicat, cu ajutorul Bruxellesului sau Parisului, cu 6 partide, nu 4, că există și Reper al lui Cioloș, dar și partidul lui Bolojan, cu omul lui. Dacă îi dai afară din partid, devin brusc independenți și tehnocrați. Acești oameni au câștigat alegerile pe votul unei părți a populației, și primul lucru atacă partea de popor care i-a votat. Evident, ultimul lucru pe care o să îl taie vor fi privilegiile. Nu a intrat în salariile celor de la Eximbank, au tăiat doar de la cei din consiliul de supraveghere. Un primar slab poate fi un președinte bun, sper să am dreptate, deși a început prost. Nu am nici cea mai mică încredere în Bolojan, că vorbește interminabil despre ce face el. Vorbește mult și face puțin. Văd că bisturiul lui Bolojan și-a pus cinci vicepremieri, au tăiat pensiile, alea normale, 4000 de lei. Nu e mare. Poate 8000 e mare. S-a dus să taie bursele. Aproape 900.000 euro pensiile pe an, ia domnul Nazare a făcut economii de 700.000 euro pe an. Dacă mai avem 10 consilii, rezolvăm cu bursele. Eu zic că e poveste acest guvern și cu restructurarea. Aceste măsuri atacă electoratul lor în primele două săptămâni. Salariile în agențiile de stat sunt și de 40.000 de euro pe lună. Această putere nu o văd să atace aceste agenții”, a declarat Miron Mitrea.