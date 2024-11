Cu o carieră de 35 de ani în serviciul militar și experiențe variate în funcții de conducere, Ciucă își asumă candidatura la președinția României cu un mesaj de responsabilitate și loialitate.

Unul dintre pilonii discursului său este serviciul său militar, pe care Ciucă îl consideră o adevărată școală de viață. Jurământul de a apăra țara „chiar cu prețul vieții” este interpretat nu doar ca o responsabilitate militară, ci ca o promisiune personală care îi ghidează acțiunile și deciziile.

„Eu am slujit țara ca militar 35 de ani, am jurat să apăr țara chiar cu prețul vieții, este jurământul de credință pe care îl face orice militar. Am îndeplinit funcția de Premier, Președinte al Senatului. Sunt un om loial, onest, familist, am o familie frumoasă pe care o respect dincolo de cuvintele pe care le pot avea, am fost sprijinit pentru tot ceea ce am îndeplinit în viața. Sunt dedicat indiferent de unde mi-am îndeplinit datoria, lucrez de dimineață până seara, este o parte din tine pe care o daruiesti celor cu care lucrezi”, a declarat Nicolae Ciucă în cadrul unui interviu.

Un alt aspect semnificativ al declarațiilor lui Ciucă este angajamentul său față de interacțiunea cu oamenii. El susține că experiența sa de viață i-a permis să învețe de la oameni și că dialogul este cheia leadership-ului eficient. Această abordare sugerează o orientare spre o politică participativă, în care cetățenii sunt implicați activ în procesul decizional.

„Am lucrat toată viața cu oamenii, am avut posibilitatea sa interactionez, să învăț de la oameni. Chiar și când nu spun nimic este o lecție pe care o putem învăța. Sunt unul dintre candidații care are o profesie, a performant în cariera sa. Am dovedit cât se poate de clar că am făcut-o cât se poate de onest prin meseria pe care mi-am ales-o”, a mai spus liderul liberalilor.

Ciucă aspiră să fie un „președinte popular”, ceea ce sugerează o dorință de a se conecta cu alegătorii dincolo de campaniile electorale. Această viziune este esențială într-o societate în care cetățenii caută autenticitate și transparență din partea liderilor lor. Promisiunea de a nu se limita la prezența în campanii, ci de a continua dialogul și interacțiunea cu oamenii, oferă o imagine de umanitate și accesibilitate.

„Slujind țara, oamenii, ceea ce voi face de acum înainte va fi o responsabilitate în plus prin ceea ce am reușit eu să desprind de la oameni, prin ceea ce am dobândit ca experiență în viața. Ținând cont de experiența a lucrului cu omul voi fi un om președinte apropiat de oameni. Mi-am asumat să fiu un președinte aproape de oameni, de comunități, de autoritățile locale, ei sunt cei care vin și completează aceste responsabilități pe care le are președintele. Dincolo de ceea ce pot eu și mă angajez să fac, am în spate un partid, care prin numărul de aleși locali s-a asumat un program: Familie, comunitate, țară. Oamenii trebuie sa simtă că trăiesc mai bine, oamenii au nevoie să fie auziti, consultați, oamenii au nevoie că liderul lor sa fie un om din popor. Mi-ar plăcea să fiu un președinte popular. Când au fost ocazii să merg să vorbesc cu oamenii, nu am făcut-o doar în campanie”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Sursa: Realitatea Din PNL