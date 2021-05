Imagini rare cu o pisică sălbatică fotografiată într-o pădure din județul Vaslui de către reprezentanții Direcției Silvice Vaslui. Specialiștii spun că întâlnirea cu exemplarele din această specie sunt foarte rare.

„O întâlnire rarisimă cu un exemplar superb de Felis silvestris – pisica sălbatică, femelă probabil proaspăt devenită mămică, după aspect şi comportament, consideră colegii noştri care au observat-o. Imaginile provin dintr-o pădure administrată de Ocolul Silvic Epureni, Romsilva Direcţia Silvică Vaslui”, au postat reprezentanţii Romsilva, pe Facebook.

Pisica sălbatică seamana ca aspect cu pisica de casa. Are insa, intotdeauna, fondul cenusiu tigrat cu dungi negre. Pe cap are 4 dungi longitudinale negricioase, de-a lungul spinarii prezinta o dunga neagra mai lata, iar din aceasta se desprind spre flancuri 4-6 tarcaturi mai inchise la culoare. Se deosebeste de pisica de casa prin marime (3 -7, chiar pana la 10 kg), prin parul mai lung, prin forma cozii si prin forma petelor de pe coatele picioarelor. Coada este cilindrica si groasa pana la varf, prezentand 4-8 inele, din ce in ce mai estompate, care devin incomplete spre baza cozii. Pata neagra situata posterior piciorului din spate este de asemenea caracteristica, fiind redusa doar langa calcai, spre deosebire de cea a pisicii de casa care urca pana spre cotul piciorului.

Sursa: Realitatea de Vaslui