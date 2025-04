Victor Ponta a avut o explicație halucinantă legata de motivul pentru care a primit cetăţenia sârbă. Candidatul independent a dezvăluit că atunci când era premier a dat ordin să se deschidă barajele la Porţile de Fier pentru că Belgradul să nu fie inundat. Ponta spune că în schimb au fost inundate mai multe sate din România, dar că a făcut în aşa fel încât să nu se afle.

Întrebat care a fost motivul pentru care a primit cetățenia sârbă, Ponta a răspuns: „mi-au dat-o că i-am ajutat cu o chestie extraordinară. În timpul inundațiilor am dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”.

Victor Ponta, care a fost consilierul onorific al președintelui sârb Aleksandar Vucic, a primit cetățenia sârbă în 2018, potrivit ziarului sârb Blic. La acea vreme, fostul premier a declarat că a primit cetățenie tot onorific, însă în 2021 a revenit asupra acestei afirmații și a spus că legal, are dreptul să candideze și în Serbia, deoarece este cetățean.

Problema unei cetățenii străine a fost ridicată în cazul lui Ponta în cazul depunerii candidaturii pentru alegerile prezidențiale.

Candidatura lui a fost contestată din acest motiv de reprezentantul AUR din ședința Biroului Electoral Central. Fostul premier a anunțat că renunță la cetățenia sârbă înainte de ședința CCR, deși a susșinut că nu există nicio interdicție legală pentru românii cu dublă cetățenie de a candida pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Opoziția cere ANCHETĂ pe inundațiile din 2014 după declarațiile lui Ponta: România, inundată în locul Belgradului