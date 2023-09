Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, reprezentativa Kosovo, în preliminariile EURO 2024.

Antrenorul primei reprezentative a Kosovo, Primoz Gliha, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că în țara noastră, fotbalul a dat naștere unei adevărate culturi.

De asemenea, tehnicianul a subliniat că jucătorii săi trebuie să dea dovadă de multă ”disciplină” în partida contra ”tricolorilor”.

„Cunosc foarte bine tradiţia fotbalului românesc, am văzut foarte multe meciuri. Există o cultură a fotbalului aici şi asta este foarte important. Dar în fotbal nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Contează foarte mult cum joci tu.

Este adevărat, e important şi cum joacă adversarul, dar mai important este cum joci tu. Cultura fotbalului aici este la nivel ridicat, echipa naţională a avut multă experienţă, cu mulţi jucători tehnici de-a lungul istoriei.

Când joci împotriva unor jucători tehnici ai nevoie de multă disciplină pentru că altfel în fiecare secundă poţi avea probleme”, a declarat Gliha.

„Mâine mă aştept să facem tot ceea ce ţine de noi să câştigăm acest meci, trebuie să fim pozitivi. Acelaşi lucru l-am spus şi înaintea meciului cu Elveţia. Tot timpul suntem sub presiune, nu doar la acest meci, am venit aici să obţinem lucruri bune, altfel, tot timpul în viaţă eşti sub presiune.

Nu avem o strategie privind calificarea, important este ce facem în următoarele cinci meciuri. Pentru mine nu asta e important, ci să fim concentraţi tot timpul.

Dacă ai aşteptări este posibil să fii dezamăgit şi atunci s-ar putea să ai o problemă. Să joci fotbal şi să dai tot ce poţi pe teren, asta este cel mai important”, a mai spus Primoz Gliha.

România ocupă locul al 2-lea în clasamentul Grupei I, cu 9 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia.