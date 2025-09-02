Meteorologii anunță că luna septembrie 2025 va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

În prima săptămână, 1–8 septembrie, temperaturile vor fi peste medie, iar ploile vor fi mai abundente în sud-vest, dar deficitare în nord și centru.

Între 8 și 15 septembrie, vremea se menține caldă, însă precipitațiile vor fi reduse, în special în zonele montane.

Pentru intervalul 15–22 septembrie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal și un regim pluviometric apropiat de medie în nord-est, centru și sud-est, dar deficitar în restul regiunilor.

Ultima săptămână a lunii, 22–29 septembrie, va fi caracterizată de valori termice peste normal, în special în sud, iar precipitațiile se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.

