Social-democrații au depus, miercuri, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Moțiunea va fi citită astăzi în Parlament, urmând ca săptămâna viitoare să fie dezbătută și votată.

“Am depus moțiunea de cenzură. Vreau să mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este un dezastru pentru români și firmele românești. Au fost înghețate pensiile, alocațiile iar în PNRR vedem doar reforme catastrofale pentru România și bani pentru clientela politică. Românii au sărăcit, doar în mintea premierului Cîțu o duc mai bine”, a declarat prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că probabil moțiunea va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare. El speră ca și parlamentari ai actualei coaliții de guvernare să voteze moțiunea de cenzură.

Grindeanu: Să facă ceea ce este corect pentru România

„Eu aș face un apel la ei să facă ceea ce e corect pentru România și anume să trimită în istorie acest premier extrem de arogant și care poate să stea de acum încolo de veghe în lanul de lavandă, că tot am văzut că a ajuns cu vaccinarea în lanul de lavandă”, a spus acesta.

Întrebat, de asemenea, dacă absența lui Ciolacu la depunerea moțiunii se poate interpreta că Grindeanu ar fi propunerea de prim-ministru PSD, Grindeanu a răspuns că în acest moment există o propunere votată în Consiliul Politic Național, aceasta fiind Alexandru Rafila.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea luni că există semnale că și parlamentari din PNL ar vrea să voteze moțiunea de cenzură.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu.

Sursa: Adevarul Zilei