Surse au declarat pentru Realitatea Plus că cei de la PSD au votat în ședința de partid mai multe propuneri pe care le vor prezenta în întâlnirea din Coaliție.

Pe administrația locală sunt cam 125.000 de funcționari, iar o reducere de 10% ar fi cam 12.500 de concedieri. De asemenea, PSD ar vrea ca 700-800 de primării să apeleze la concedieri, fiindcă, spun social democrații, nu mai au de unde să dea afară.

PSD propune reduceri de posturi cu 20% în administrația centrală, o propunere pe care se va da vot astăzi. Social democrații spun că ar trebuie dat afară 10% din administrația locală, doar dacă se concediază 20% din administrația centrală.

Totodată, PSD cere ca la administrația locală să existe o reducere diferențiată și să se poată tăia și de la asistența socială, dar numai funcționarii, nu și asistenții.

De asemenea, PSD spune că Bolojan le-a cerut, acum, ca pe fiecare achiziție pe care o fac primarii, să trimită un raport separat și la ministerul de Finanțe, pe lângă ce pun în sistemul SEAP, de achiziții publice.