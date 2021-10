Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, miercuri seară, că nu crede că va fi impus un nou lockdown, pentru că măsurile existente sunt suficiente pentru a controla situația epidemiologică atâta timp cât sunt respectate.

Întrebat, miercuri seară, dacă s-ar impune un nou lockdown la nivel național, Raed Arafat a răspuns: „La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situaţia. Din păcate, am văzut imagini chiar în weeend-ul trecut, la anumite cluburi care ţineau festivităţi cu dansuri, la 2 dimineaţa, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază”.

Întrebat despre amenzile aplicate acestor localuri, Arafat a explicat: „Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenţionare, pentru că ei fac suma foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”.

„Poate ne oprim, când apar anumite măsuri, să căutăm cum putem să le eludăm şi căutăm să le respectăm, măcar câteva luni să trecem de situaţia asta în care suntem”, a adăugat şeful DSU.

Raed Arafat estimează că actualul val al pandemiei de Covid-19 ar putea trece în decembrie-ianuarie.

Șeful DSU a anunțat că a fost emis un ordin care amână până în luna ianuarie partea practică a examenului de specialitate pentru aproape 120 de rezidenți de terapie intensivă, astfel încât aceștia să poată fi detașați acolo unde este nevoie.

„Ei urmează să susțină proba practică spre sfârșitul anului, către luna decembrie-ianuarie, când sperăm că trecem de acest val”, a menționat Raed Arafat.

Sursa: Mediafax